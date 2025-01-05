ВСУ пошли в масштабные атаки в Курской области: у Зеленского сделали заявление

Силы обороны работают, бои идут на нескольких направлениях, сказал Андрей Коваленко.

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Масштабная атака армии Украины стала неожиданностью для врага - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ (иллюстративное фото), DeepState

Что происходит в Курской области:

Армия Украины пошла в масштабные атаки

Бои идут на нескольких направлениях

Россияне обеспокоены ситуацией

Силы обороны Украины в Курской области неожиданно атаковали российских оккупантов на нескольких направлениях. У врага большие переживания. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-аккаунте он сообщил о том, что атака украинской армии стала неожиданностью для врага.

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"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают".

Подтвердил атаку Сил обороны на Курщине и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Курщина – хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", - написал глава ОП.

Официальных заявлений от Сил обороны Украины на данный момент нет.

К слову, военный эксперт Роман Свитан ранее заявлял, что Курская – не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ. По его мнению, выгодно было бы наступать также в Брянской и Белгородской областях.

Обострение ситуации на Курщине – новости по теме:

Как сообщал Главред, утром, 5 января, российские пропагандисты стали распространять информацию относительно обострения ситуации в Курской области. В частности, они заявили о якобы наступлении Сил обороны Украины в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Обстановка в Курской области 5 января / Скриншот DeepState

"Возможно, противник будет пробовать пробиваться и на других направлениях", - сказал один из пропагандистов.

О "наступлении" ВСУ панически сообщили и другие так называемые "военкоры". Представители оккупантов говорят о боях на не одном направлении.

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