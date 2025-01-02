В 2025-м ВСУ проведут операции, аналогичные Курской, ещё в двух областях России – Свитан

Прекращения огня в 2025-м не будет, война затянется ещё на три года как минимум, считает полковник запаса Роман Свитан.

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Война затянется, ВСУ в 2025 году войдут на Белгородщину и Брянщину – Свитан / Коллаж: Главред

Для Украины 2024-й стал годом обороны и сдерживания российских войск, которые с конца 2023-го ведут наступление и медленно, но всё-таки продвигаются вглубь нашей территории. А для России – годом неприятного сюрприза от ВСУ, которые перенесли войну на российскую территорию и вопреки всем усилиям Москвы уже несколько месяцев сохраняют контроль над частью Курской области.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан поделился с Главредом своим прогнозом на 2025 год относительно войны в Украине и рассказал, почему война затянется ещё как минимум на три года, каких событий на фронте ждать в 2025 году, что ждёт Покровск, Запорожье и Днепр, какие действия Украина предпримет в новом году относительно Крыма, а также в каких областях России начнутся наступательные операции ВСУ, аналогичные Курской.

События на фронте в 2024 году развивались не в пользу Украины: Россия уже больше года ведёт наступление и, пусть медленно и со скрипом, но продвигается. Есть ли, на ваш взгляд, основания ожидать, что в 2025 году эта тенденция претерпит изменения, что, по крайней мере, закончится российское наступление?

Россияне однозначно будут пытаться продвигаться на восточном фронте и в 2025 году. Никакие предполагаемые контакты или договорённости в новом году не остановят боевые действия.

Россия внесла в своё правовое поле – в российскую конституцию – пять областей Украины: Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую (Крым намеренно называю областью, потому что наше государство унитарное). И теперь, с точки зрения конституции, военно-политическое руководство России должно восстановить "государственную целостность", потому войска РФ будут пытаться выдавить украинские войска и захватить эти пять областей Украины полностью.

Сейчас мы не контролируем огнём Крым, но зато наши войска присутствуют в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Потому, естественно, россияне будут пытаться двигаться. В основном это будет последовательное выполнение поставленной задачи противником: сначала выйти на границы Луганской и Донецкой областей, затем – Запорожской, по крайней мере, на левом берегу Днепра, а также возможны попытки, связанные с форсированием Днепра (это очень сложно для россиян, практически нереально, но ставить задачи относительно выхода на правый берег Херсонской и Запорожской областей они могут).

Вот примерно то, чем будет заниматься Россия в 2025 году. А мы будем всячески этому противодействовать.

Основной задачей украинской армии в 2025 году будет уничтожение личного состава и техники России, считает Свитан / Оперативное командование "Запад"

Наша основная задача в 2025 году будет такой же, что и в 2024-м. У любой армии, обороняющейся от противника, который пытается захватить территорию, стоит задача уничтожить армию врага. А освобождение территорий – это уже следствие выполнения первой задачи.

В 2024 году мы выполнили нашу задачу – отминусовали не одну сотню тысяч россиян. И в следующем году это будет основная задача – уничтожение личного состава и техники противника. А пара операций, которые мы можем провести в 2025 году на российской территории, умерят пыл россиян на восточном фронте.

Вы сказали о задачах и желаемых целях россиян. А есть ли у России ресурсы и возможности для осуществления наступления той же интенсивности, что и в 2024 году?

Россия вышла на нулевые складские запасы по боеприпасам ещё в 2023 году, потому она и начала докупать северокорейские и частично китайские боеприпасы. По технике россияне выйдут практически на нулевые складские запасы в 2025 году. Это значит, что вся старая советская техника, которая ещё есть на складах у противника, будет поднята, восстановлена, отправлена на фронт и уничтожена на поле боя. А дальше Россия будет воевать "с колёс": производить часть техники и часть докупать. Вряд ли РФ будет покупать северокорейскую или иранскую техника – скорее, это будет китайская техника, переправленная через третьи страны.

В 2025-м Россия будет пытаться сохранить ту же интенсивность боёв, что и в 2024-м. Однако нарастить её россиянам точно не удастся, поскольку нет ресурсов. Практически все ресурсы, которые могли бы быть использованы в широкомасштабных наступательных действиях, россияне использовали за последние три года "большой" войны.

У России остался один фактически неисчерпаемый ресурс – живая сила. Она будет ставить в строй россиян, повышая денежное содержание, а также докупать живую силу за рубежом, то есть восполнять личный состав в режиме рекрутинга или наёмничества, привлекая людей со всех стран мира, в том числе и из Северной Кореи. Таким образом, Россия будет восполнять свои потери и стараться удерживать на линии боевого соприкосновения 500-700 тысяч российских солдат.

За три года войны Россия использовала практически все запасы техники, проводить масштабное наступление ей нечем, отметил Свитан / Telegram Киевская ОВА

Но большей интенсивности боёв, чем в 2024 году, Россия создать уже не сможет из-за отсутствия ресурса. К тому же в 2025 году россияне почувствуют на себе всю прелесть серьёзных углеводородных санкций, которые в новом году точно будут включены. Эти санкции, возможно, будут не прямыми против России, а косвенными – за счёт увеличения добычи нефти в США, что приведёт к снижению цен на нефть. Всё это будет бить по российской экономике, которая практически полностью зависит от углеводородов, то есть "нефтедолларов".

Давайте в нескольких словах обсудим ситуацию на некоторых направлениях. Покровск. Об угрозе того, что Покровск будет взят российскими войсками, говорится уже который месяц, и уже который месяц россияне всё топчутся на подступах к городу. Что в 2025-м будет с Покровском и Покровским направлением? Есть ли у нас шанс отстоять город, не допустив вхождения в него оккупантов?

Покровско-Мирноградская агломерация будет держаться. Россияне не могут подойти к Покровску с севера, потому что Мирноград мешает, потому они будут пытаться обойти с юга. Что, собственно, они сейчас и делают. И противник будет продолжать такое движение.

Одна из задач россиян там – экономическая: выйти на шахту "Красноармейскую Западную", не дать возможности нашим компаниям добывать коксующийся уголь. А это самая большая в Европе шахта по добыче коксующегося угля. Эту задачу противник будет пытаться выполнить.

Смотрите видео интервью с полковником запаса Романом Свитаном, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно войны с Россией:

Полный контроль над Покровском россияне не смогут получить, пока наш гарнизон в районе Курахово будет удерживать южную часть, то есть левый фланг россиян, от продвижения в сторону Покровска с юга и юго-запада. Понимая связь этого участка фронта, думаю, наши войска и военное руководство найдут дополнительные резервы и ресурсы, чтобы удержать это вклинение и не позволить врагу выдавить наши войска из Покровска.

Покровск для россиян сложнее, чем Бахмут. Потому что у Бахмута была связка с Часовым Яром, а у Покровска она – с Мирноградом, и эта связка намного мощнее в оборонном режиме, чем на Бахмутском направлении. Россиянам крайне сложно захватить Покровск именно из-за этой связки и возможности подпитки покровско-мирноградского гарнизона. Допускаю, что россияне могут выйти на "Красноармейскую-Западную" и перерезать трассу на Павлоград, но к трассе с Доброполья, то есть с севера, они никак не подойдут. Потому для россиян очень сложная ситуация там.

Да и вообще, имеющаяся конфигурация фронта, и мы её можем удержать, не даст возможности противнику контролировать Покровск даже в 2025 году. Хотя россияне будут бросать все имеющиеся силы и средства на выполнение этой задачи. И для того, чтобы её выполнить, противник сначала будет пытаться выдавить наши войска с Курахово.

Есть ли угроза, что непосредственные боевые действия в 2025 году начнутся уже на территории Днепропетровской области? То есть смогут ли россияне продвинуться к админграницам той же Донецкой области и войти на Днепропетровщину?

Такая возможность есть. Причём не так в районе Покровска, как южнее – в районе Времевского выступа, то есть Новосёлки и Великой Новосёлки. Там до Днепропетровской области расстояние меньше 10 км. Так что с юга россияне пока могут создать довольно серьёзные проблемы для нас именно в районе Времевского выступа. Но для этого противнику придётся предпринять серьёзные усилия: ему нужно будет перебросить туда примерно такую же группировку, какая есть сейчас там – их там болтается 30-40 тысяч человек. Если они увеличат группировку, у них есть возможность даже не зайти или начать оккупацию Днепропетровской области, а просто коснуться Днепропетровской области. То есть операция, если и будет, будет не по захвату Днепропетровщины, а по вытеснению наших войск с гарнизона Новосёлка и Великая Новосёлка, Курахово и Покровска, то есть это юго-западной участок фронта Донецкого направления.

России не светит захватить Покровск в 2025 году, считает Свитан / Инфографика: Главред

Так что у противника есть возможности войти на территорию Днепропетровской области, но нет возможностей глубокого проникновения. Не думаю, что Днепропетровской области, а, тем более, Днепру, будет что-либо угрожать в 2025 году.

Об угрозе штурма Запорожья в последние месяцы не говорил только ленивый. Как вам видятся планы россиян на 2025 год относительно Запорожья, и что им там светит?

Здесь нужно чётко понимать локацию, потому что иногда в информационном потоке смешивают понятия города и области Запорожья. Часть Запорожской области россияне уже контролируют – левый берег этой области, в том числе Запорожскую АЭС. И противник будет пытаться продолжать захват Запорожской области, в основном в районе Работино – россияне будут пытаться срезать Работинское вклинение, то есть тот выступ, который мы в 2023-м отбили у них.

Также россияне могут развернуть некоторые боевые действия в районе Полог и Гуляйполя, чтобы перерезать рокадные дороги, которые подпитывают ту же Новосёлку и Великую Новосёлку. Но не факт, что будут это делать. Это всё может коснуться северо-востока Запорожской области. Плюс задача по Времевскому выступу, а западная часть Времевского выступа, где топчутся россияне, является запорожской землей. Думаю, только с этим будут связаны какие-то наступательные операции в Запорожской области, не более того.

Город Запорожье для россиян в 2025 году будет так же далёк, как и город Днепр. Потому что у россиян не будет сил, средств и ресурсов, чтобы выполнять такого рода действия и подойти к Запорожью или Днепру. Это им как до Киева рачки.

А вот северо-восток Запорожской области будет, конечно, под ударами группировки врага. Может быть, противнику удастся растянуть Времевский выступ аж до Полог. Пологи – это один из военных хабов, где есть и железная дорога, и шоссейка, то есть неплохая логистика по подвозу боеприпасов и развертыванию техники. Естественно, это россияне будут использовать – хоть с юга через Черниговку, хоть с юго-востока со стороны Камыш-Зори. Там есть железная дорога, потому противник может напитывать Пологи, что может создать нам проблемы у Гуляйполя, но опять-таки в общей концепции продвижения российских войск вдоль границы Донецкой области с юга.

Запорожье и Днепр российским войскам будут не по зубам и в 2025 году, считает Свитан / УНИАН

Пожалуй, наиболее успешной и шокирующей (для нас в приятном смысле, для России – наоборот) операцией ВСУ в 2024 году стала операция в Курской области. Какими вам видятся её перспективы в 2025-м? И могут ли подобные операции начаться на территории других областей России?

Основная задача Курской операции ВСУ состояла в том, чтобы сковать боями части российских войск и попытаться не допустить оперативные резервы РФ на восточный фронт, а, если интенсивность боёв можно будет увеличить, то сорвать резервы россиян с восточного фронта на Курское направление, чтобы уменьшить давление на нас на востоке. Первая часть операции однозначно удалась, и примерно 70-тысячная группировка войск РФ была скована боями, 20 тысяч отминусованы "двухсотыми" и тяжёлыми "трехсотыми". И сейчас там есть около 50 тысяч.

Вторая часть не удалась. Россияне всё-таки не вывели резервы с восточного фронта, по крайней мере, большие, и не перебросили их на Курское направление. Причина, в принципе, понятна: они практически все вступили в боевое соприкосновение, и, с точки зрения военной логики, выводить из БС части – это почти наполовину уменьшать боевую мощь. Этого никто делать не будет. И сейчас они этого и не сделают.

Думаю, мы в 2025-м будем пытаться как минимум добивать россиян до того, чтобы они остановили движение на востоке и увеличили контингент на Курском направлении. На Курщине перед нами не стоит задача захвата территорий, наша задача там – вступить с россиянами в боевое соприкосновение, причём чем мощнее, тем лучше. Поэтому наши резервные части будут добавляться в Курскую операцию для контроля над боевыми действиями.

Если смотреть стратегически, то такого рода операции мы уже давно должны были начать и в Брянской, и в Белгородской областях. Если бы операцию в Белгородской области мы начали в 2023 году или в начале 2024-го, то у россиян не было бы положительной динамики в движении в сторону Харькова, поскольку мы связали бы их боями на белгородской земле. Скорее всего, недостаточное количество боеприпасов и личного состава у нас привело к невозможности развёртывания такой операции. Как только у нас будет такая возможность, 100% будут проведены такие же операции на Белгородщине и Брянщине.

В 2025 году ВСУ проведут операции, аналогичные Курской, в Брянской и Белгородской областях РФ, отметил Свитан / УНИАН

Почему нужны такие операции в Брянской области? Потому что это направление на Москву, край непуганых идиотов. Там нет практически ничего, никаких рубежей обороны. Плюс там проходит нефтепровод "Дружба". Вот недавно были нанесены удары нашими беспилотниками по промежуточной насосно-перекачивающей станции "Десна" нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Через этот нефтепровод прокачивается 300 тысяч баррелей нефти в сутки, это примерно на 18 млн долларов. То есть за год от этой ветки Россия получает больше 6 млрд долларов. Потому для нас очень важно её контролировать. Тем более, это одновременно будет контроль и над Беларусью, которая зависит от этой ветки, и по некоторым позициям – над Орбаном и Фицо, которые тоже сидят на этой трубе.

Так что, и с военной, и с геополитической, и с экономической точек зрения, нам важен выход на эти рубежи. И я думаю, в 2025 году будут проведены такие же самые операции, как в Курской области, ещё в двух областях Российской Федерации, разве что другого уровня.

Почему даже усиление российских войск северокорейскими не помогло России вытеснить ВСУ со своей территории?

Прежде всего, потому что было недостаточное количество северокорейских войск для усиления: они перебросили чуть больше 10 тысяч человек на российские полигоны, но лишь часть из них, несколько тысяч, были брошены на Курское направление. Если на этом направлении было до 70 тысяч российских солдат, увеличение этой группировки даже на 10% не добавило мощности российским войскам. Ведь, во-первых, северокорейцы не могут воевать: они не обстрелянные. Во-вторых, очень серьёзна проблема языкового барьера, а, соответственно, возникают проблемы в управлении ведением боя и техникой. Притираться они будут как минимум месяца три.

Потому участие северокорейских войск в Курской операции предметно можно будет оценивать к весне, не раньше. Сейчас северокорейские военнослужащие используются просто в режиме "пушечного мяса", как и тысячи рекрутов со всего мира, которых собирают российские военные атташе по странам, которые позволяют это делать России. При этом солдаты КНДР не отличаются от других рекрутов – в этих сортах российского навоза ещё попробуй разберись. Потому на данный момент пока нет базы для анализа эффекта от участия северокорейцев в Курской операции. Пока что России они ничем не помогли.

Cеверокорейские военнослужащие используются Россией в режиме "пушечного мяса", отметил Свитан / ua.depositphotos.com

После победы Трампа на выборах звучит просто шквал заявлений о том, что грядёт прекращение огня, что будут переговоры, что самый вероятный сценарий – заморозка войны. Но давайте по порядку. Насколько вероятным вы считаете в 2025 году, после инаугурации Трампа, прекращение огня в Украине?

Есть вещи, технически невозможные. Однако людьми, далёкими от темы, они воспринимаются как вполне возможный вариант. Такая аналогия: самолёт, казалось бы, летает, но до Луны долететь не может. И, чтобы объяснить людям, почему самолёт, способный летать, долететь до Луны не может, нужно прочесть целый курс по аэродинамике и небесной механике.

Запустить механизм прекращения боевых действий, заморозить войну и т.д. технически невозможно в короткое время. Это пытался сделать Порошенко, когда протяженность фронта была только 400 км: после Минска-1 и Минска-2 он пытался развести войска. Вспомните, сколько разводили войска! Этот опыт доказал, что технически всё это сделать невозможно. Если с одной стороны стоит 30 тысяч войск, с другой стороны тоже 30 тысяч, и они уже сцепились, причём украинцы сражаются за освобождение своей территории, а россияне – в захватнической проплаченной войне, то развести их невозможно, пока украинцы не восстановят целостность своей страны и не уничтожат противника. Это невозможно сделать технически, как невозможно на самолёте долететь до Луны.

А теперь представьте, как сделать то же самое, только в бо́льших масштабах: численность группировок войск уже составляет более 600 тысяч, а протяженность фронта – до 2 тысяч км фронта, если считать от Кинбурнской косы до Курского и Белорусского направлений. Прекращение огня и разведение войск в таких условиях – это технически невозможные действия. Поговорить можно и о мире, и о справедливости, но на практике реализовать это нельзя.

Завершение горячей фазы войны станет возможным только после того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года. И – очень важный момент – даже после разгрома российской армии на нашей территории, даже после выхода ВСУ на границы 1991 года нужно будет доказать необходимость ухода украинских войск с российской территории. Ведь уже сейчас мы есть на Курском направлении, а будем и на белгородской земле, и на брянской. А это процессы, которые за один месяц или год не реализуются, они будут растянуты во времени.

Оптимальный вариант – это введение войск ООН, то есть "голубых касок", на границу 1991 года. Но только с согласия нашего военно-политического руководства, армии и народа. Эти целый процесс, который на раз-два не делается.

По словам Свитана, горячая фаза войны может закончиться только после выхода ВСУ на границы 1991 года / 4 отдельная танковая бригада

Кто бы там чего ни хотел и ни говорил, сколько бы ни надувал щёки, не получится за 24 часа остановить войну, в которой участвуют сотни тысяч военных, погибли сотни тысяч человек, а миллионы людей сорваны с земли, оторваны от своих домов.

Так что эта перспектива даже не 2025 года: заморозка, мир и всё, что связано с мирными темами. Только года через три можно будет возвращаться к этой теме и говорить о том, как технически её воплотить в жизнь.

То есть вы думаете, что 2025 год не станет годом начала переговоров между Москвой и Киевом?

Переговоры могут начаться хоть завтра, но это не станет механизмом запуска остановки боевых действий. Остановить горячую фазу войны невозможно, пока есть две армии, которые не выполнили стоящие перед ними задачи.

ВСУ – это сегодня больше миллиона человек, которые выполняют задачу на линии боевого соприкосновения. Украинские военнослужащие давали присягу народу Украины. Не президенту, не Верховной Раде, не правительству, не президенту Америки, Израиля или России, а народу Украины. Они присягали хранить территориальную целостность и суверенитет государства. Это клятва народу, который платит за это деньги. "Выключить" эту клятву можно только смертью. Но даже если погибнут все вооружённые силы, останется ещё несколько десятков миллионов человек, которые российскими войсками выдавлены со своих территорий, из своих домов, живут сейчас на чемоданах – они из себя выдавят ещё одну армию, которая будет выполнять ту же задачу. Это значит, что без восстановления территориальной целостности Украины остановить боевые действия невозможно. Концептуально невозможно.

Выход на границы 1991 года, исходя из нынешней ситуации, возможен не раньше, чем через три года. Год-полтора нам нужно воевать за Крым (а только так можно освобождать территории: сначала Крым, а потом всё остальное). Затем года два как минимум нужно отрезать Донбасс от России и зачищать его. Так что общее количество времени на боевые действия – это года три, подчёркиваю, как минимум.

А переговоры… Они и сейчас идут. Переговоры идут между верховными главнокомандующими: все заявления в эфир, которые делаются то одним, то другим президентом – это те же переговоры, но с использованием средств общественного вещания.

В общем, это мало связанные понятия: начало переговоров, остановка боевых действий и замораживание войны.

Ещё раз подчёркиваю, заморозить боевые действия будет большой проблемой, даже после выхода на границы 1991 года.

Какова вероятность, что Украина перехватит инициативу на поле боя в ближайшие месяцы? Есть ли основания ожидать, что для этого сложатся соответствующие условия?

Не думаю, что нам это удастся сделать в 2025 году. Имеющаяся диспозиция сил, численность личного состава и количество боеприпасов не дадут нам возможность в новом году перехватить инициативу по всей линии фронта. Но, исходя из расположения российских войск на данный момент, у нас есть возможность наносить серьёзнейшие поражения россиянам на отдельных участках оккупированных территорий, в частности, в Крыму. Например, мы можем наносить удары, от которых россияне никогда не оправятся, по военным объектам в Крыму. На полуострове 150 стационарных военных объектов, которые остались ещё со времён Советского Союза, их никуда не передвинешь. А у нас уже появляется возможность их уничтожить в течение нескольких месяцев, даже не заходя в Крым, то есть дальними средствами поражения: ракетами наземного и авиационного базирования. У нас появится возможность завоевать превосходство в воздухе, например, в Херсонской области, и двинуться в сторону Крыма с помощью авиационной компоненты. Но это нельзя считать перехватом инициативы на поле боя.

Я думаю, что планирование наступательных операций и сами наступательные операции, особенно по восточному фронту, будут у россиян в приоритете, а мы там будем обороняться. Потому, если смотреть на весь фронт, инициатива в 2025 году будет у россиян, но как минимум две-три наступательные операции мы сможем провести: воздушную – по Крыму и его военным объектам однозначно, локальные операции – по Брянской и Белгородской областям, и такая возможность у нас есть (подчёркиваю, локальные, не стратегические, оперативного уровня, не глубокого, на 20-30 км).

Уничтожение военных объектов в Крыму в 2025 году приведёт к созданию предпосылок для операции уже в 2026 году, когда инициатива полностью перейдёт к украинским войскам. По-другому не получится, слишком уж много сейчас со стороны россиян задействовано сил и средств для выполнения этой задачи.

Потому наша задача на следующий год – по возможности удержать россиян на восточном фронте, уничтожая их наступающую армию, и нанести серьёзное воздушное поражение российским войскам, прежде всего, на Крымском направлении.

Операция по освобождению Крыма, по словам Свитана, начнётся в 2026 году, а в 2025-м будет идти подготовка к ней / УНИАН

В последнее время активизировались разговоры о том, что в Украину могут быть введены войска отдельных стран Европы, и, судя по всему, на этом настаивает Трамп. Окажутся ли контингенты войск стран Европы в Украине в 2025 году, и что это изменит в войне, если так случится?

Надо понимать, что подразумевается под понятием "войска НАТО". По сути, войска НАТО присутствуют на нашей территории с 2014 года: натовские инструктора, натовские атташе и пр. Всё это военнослужащие стран НАТО. То есть они у нас есть. Вопрос – в количестве и задачах, которые они выполняют. В основном сейчас военные грузы сопровождаются натовскими военнослужащими, иногда вплоть до линии боевого соприкосновения, а потом передаются в воинские части: мы же не просто так получаем вооружения на десятки и сотни миллиардов долларов – эти вооружения идут в сопровождении.

Также военнослужащие стран НАТО присутствуют и в обеспечении: некоторые средства поражения или системы мы не можем эксплуатировать без участия натовских военнослужащих, поскольку есть определённые секретные ключи, которые нам никогда не передадут, пока Украина не вступит в НАТО. Всё это есть уже.

Масштабировать это – это другой вопрос. Но опять-таки – под какие задачи?

Первая задача – обучение наших войск на нашей территории. Речь идёт об инструкторах стран НАТО – это и может быть, и будет. Начнётся, я думаю, с поляков или британцев. В основном – британцев, они молодцы в этом смысле, впереди планеты всей. Скорее всего, сначала зайдут инструктора на полигоны, потом зайдут части обеспечения средств поражения, это могут быть ПВОшные или ремонтные части для авиации, танков, БМП, САУ. А дальше любая база будет обрастать войсками НАТО, которые её будут просто охранять от внешнего воздействия, от российских ударов. В таком режиме в 2025 году всё и будет нарастать. Думаю, в новом году будет запущен именно такой режим – обеспечение боевых действий Вооружённых сил Украины.

Оптимальный вариант использования войск иностранных государств в Украине – под эгидой ООН, считает Свитан / ua.depositphotos.com

Иногда в информационном потоке встречаются сообщения о том, что войска НАТО зайдут на линию разграничения. Но не зайдут ни на какую линию разграничения войска НАТО, даже после выхода наших войск на линию границы 1991 года. Россияне просто на это не согласятся. Но Россия может согласиться на войска под эгидой ООН, то есть "голубые каски". Там будет обезличенная принадлежность вооружённых сил, которые могут быть из ЮАР, Аргентины и откуда угодно. Однако мы на это не согласимся, пока не выйдем на линию границы.

Так что оптимальный вариант использования войск иностранных государств – под эгидой ООН, на что согласится и Украина, и Россия, на линии границы 1991 года после освобождения нашей территории от российских войск. Потом нужно будет договариваться о том, что мы уйдём с российской территории. После репараций, контрибуций и восстановления потерь. Это целый процесс. И этого точно не будет в 2025 году. Под эту задачу в новом году не зайдёт ни один военнослужащий.

Россия не изменяет себе и регулярно заводит любимую ядерную шарманку. И в 2024-м запустила по нам Орешник, способный нести ядерный заряд. Насколько далеко Москва зайдёт в своих ядерных угрозах в новом году? Может ли Путин нанести тактический ядерный удар?

У Орешника чуть другая задача, не ядерная. Это кинетическое оружие. Для понимания процесса – это шесть ломов, которые разгоняются до гиперзвуковой скорости и пытаются проломить какое-то укрепление. Вот основная задача Орешника.

Больше 500 ракет средней и большой дальности, которые есть у России, могут нести стратегические ядерный заряд, но вряд ли Москва даже думает их использовать. Потому что, когда ракета уходит со стола или из шахты, не понятно, куда она полетит, потому сразу же будет нанесён превентивный удар по России. Соответственно, вряд ли россияне будут даже баловаться со стратегическим ядерным оружием.

Применение тактического ядерного оружия Россией технически возможно. Но теоретически – вряд ли. России просто не дадут сделать это. Ядерные государства (Россия, Северная Корея, Индия, Китай, Пакистан, Иран, под вопросом Израиль, а также натовские США, Британия и Франция) за счёт наличия у них ядерного оружия обладают определённым геополитическим, читайте – экономическим, весом. А этот вес у них есть потому, что у других стран ядерного оружия нет. Но около 30-40 стран могут себе позволить запустить производство ядерного оружия, получить это оружие, и тогда геополитическое и экономическое влияние десятка стран просто исчезнет. А это же триллионы долларов потерь! Потому никто не даст Путину этот баланс изменить – ему не только руки поотшибают, но голову, на лоскуты порубят и всё то тело, которое будет принимать решение, да и всю цепочку управления и передачи команды, а это до десятка офицеров, выбьют.

Иными словами, Путину просто не дадут провести эту команду, хотя он каждый день просыпается с этим спасательным кругом, как в своё время Гитлер. Гитлер тоже всё ждал какое-то спасительное оружие или армию Венка, которая придёт, и сразу всё будет хорошо. Такой "армии Венка" россиянам никто не даст. То есть эту российскую "вундервафлю" россиянам применить не дадут, хоть они и носятся со своим тактическим ядерным оружием.

Путину не дадут применить ядерную "вундервафлю", в том числе страны-партнеры РФ, убеждён Свитан / kremlin.ru

Потому Россия не применит ядерку, но раскачивать эту тему и пугать общественность "ядерной дубиной" она будет и дальше. Впрочем, основная задача Москвы тут – не пугать мировую общественность, а показывать внутри России (95% риторики российской военно-политическая элиты направлено на внутреннее потребление) российскому плебсу, что у них есть какая-то дубина, они могут бить себя в грудь и, как Кинг-Конг, кричать на местное население, показывая, что что-то ещё осталось.

Каким вы считаете наиболее реалистичный сценарий хода войны в 2025 году? Да и в целом, на сколько ещё лет может затянуться война? Хоть призрачная перспектива её окончания заметна на горизонте?

2025 год не будет годом Украины в военных действиях, да и вообще, в геополитике. С одной стороны, для нас этот год будет периодом накопления ресурсов, восстановления потерь, и будет продолжаться такая же самая горячая фаза войны, с другой – Украина будет выполнять операции по сковыванию российской армии.

С точки зрения геополитики, сейчас у России армии нет – она вся воюет на украинской территории, причём зажата между украинскими войсками и морем. Извините за неэфирное выражение, это же каким надо быть дебилом в военном смысле, чтобы загнать практически всю боеспособную армию в тысячекилометровый "котел", если считать от Керчи до Донецка, Луганска или Изюма. Ведь в узкой части фронта – около 80 км – зажаты войска РФ. Это же практически "котёл", или капкан, в который сами заползли россияне. Наша задача всю эту российскую армию удержать в 2025 году и разбить-размотать её, а дальше освободить Крым или начать отрабатывать его под освобождение. Но главное – удержать армию противника боями. Это будет длиться весь год.

А в это время мировое сообщество будет выбивать Россию с тех точек, где ещё есть её влияние. Первой ласточкой, а, скорее, "чёрным лебедем" стала Сирия. Россияне, поджав хвосты, убежали из Сирии, и там уже пошли свои процессы без россиян. Такие же процессы в новом году будут в Приднестровье, Беларуси, Грузии, на Ближнем Востоке. В частности, Иран может пойти под нож, где было влияние России. Без армии РФ Ирану ничем не поможет, как не помогла она и армии Асада. А чем Россия могла помочь Асаду? Ничем, все же воюют на украинском фронте. Точно так же Россия не поможет ни Беларуси, не Приднестровью. Плюс – Африка и Южная Америка.

Я думаю, в 2025 году Россия потеряет все свои зоны влияния в мире, потому что не сможет их обеспечить военной поддержкой, так как вся российская армия выполняет боевые задачи в Украине, и мы её удерживаем.

Война в Украине будет идти ещё как минимум три года, прогнозирует Роман Свитан / фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

А вот в 2026 году мы уже закончим зачистку Крыма от российского присутствия и дадим возможность нашим войскам работать над Донбассом. Над Донбассом придётся работать года два, то есть в 2026-2027 годах, чтобы отрезать его от России по Дону до Ростова. Нам придётся зайти и в Воронежскую область, и в Ростовскую – по-другому никак. В лоб Донбасс штурмовать никто не будет, иначе будут большие потери. Где-то год придётся возиться с этой задачей по выходу к Ростову, а потом вдоль Дона спускаться на юг, к Азовскому морю, отрезая Донбасс. А потом ещё год зачистки Донбасса, потому что там останется несколько сотен тысяч российских войск.

Так что военных задач нам ещё года на три. Примерно в 2027 году, не раньше, мы выйдем на границы 1991 года, и горячая фаза боевых действий начнёт затухать на границах. А дальше в течение года будут решаться вопросы Организацией объединённых наций о том, как развести противоборствующие стороны. Как минимум это произойдёт по границе 1991 года, но я не исключаю возможности, что наши войска останутся и на российской территории, в частности, на правом берегу Дона: в части Брянской, Белгородской и Курской областей для обеспечения безопасности наших границ.

Хочу уточнить, может ли война продлиться меньше за счёт того, что, как вы отмечаете, у России сокращается её влияние в мире, назревают серьёзные экономические проблемы, а также в 2026 году, как вы прогнозируете, будет наша операция по освобождению Крыма, и она будет успешной? Сможет ли Путин политически удержаться у власти после этого ряда поражений России – поражений не только на фронте, но и в политике-экономике?

Любое поражение России где-то на других площадках усиливает российскую армию. Ведь куда убежали российские войска из Сирии? Часть – в Ливию, часть – в Россию. Российские войска возвращаются домой, и их приходится перемалывать на нашем театре военных действий. Поэтому геополитические моменты не приведут к прямому военному поражению России для нас. К военному поражению России в мире – да, приведут, но у нас, наоборот, российская армия усилится, и нам придётся её перемалывать. Это ляжет на наши плечи. Потому для нас я в этом не вижу положительных моментов.

Давление экономических санкций тоже не будет быстрым. Одномоментно невозможно увалить российскую экономику. Её крах растягивают во времени, как растягивали во времени и крах экономики Советского Союза. Всё это растянется на полтора-два, а то и три года. То есть где-то к 2027 году российская экономика ляжет настолько, что она не сможет обеспечивать государственное финансирование тех республик, из которых состоит Российская Федерация. Это тот же сценарий, по которому рушился Советский Союз. Москва не смогла обеспечивать финансами республики, вот 15 республик и сказали, что в таком случае будут сами думать, как им жить и что им есть. То же самое будет и с Российской Федерацией, но это не произойдёт ни в 2025, ни даже в 2026 году.

Те экономические санкционные механизмы против России, которые сейчас запускаются, усугубит ещё и Трамп, потому что начнёт давить Китай. А ведь сейчас Россия не может упасть только потому, что Китай её поддерживает. С Индией, я думаю, быстро вопрос решится, звонка хватит, а с Китаем США и Европе придётся возиться год-полтора, чтобы обрезать щупальца, которые могут подпитывать российскую экономику.

Конечно, хотелось бы раньше. Теоретически такая возможность есть, на неё можно надеяться, как на "чёрного лебедя", как на табакерку, которая прилетит в лоб Путину, но не более того.

Если реально раскладывать возможности, то на этот процесс уйдёт года три, не меньше. Не нужно слушать политиков, которые рассказывают, что 2025 год станет "годом последнего выстрела". Это примерно то же, что и обещание жарить шашлыки на майские в Крыму.

Мы должны исходить из того, что воевать ещё года три. И воевать должно не гражданское общество, а профессиональная армия. И мы её построим, это уже видно, предпосылки для этого есть: прямой рекрутинг, механизм перевода, некоторые механизмы мобилизации и предложений, которые сейчас есть, очень хорошие соцпакеты начинают формироваться. Это всё даст нам возможность с 2025 года наконец создать нашу УПА – Украинскую Профессиональную Армию. Когда мы создадим профессиональную армию, а не бусифицированную, воевать будут те, кто может и должен воевать, даже по своим некоторым генетическим способностям.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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