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Силы обороны наступают на Курщине: что с войсками РФ и какая ситуация

Андрей Ганчук
5 января 2025, 15:49
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Главком ВСУ Александр Сырский неспроста накануне побывал в Курской области, считает Александр Коваленко.
ВСУ, Курская область
ВСУ атаковали позиции оккупантов в Курской области по нескольким направлениям / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ (иллюстративное фото), DeepState

Что происходит в Курской области:

  • Войска РФ ослаблены, не помогли даже корейцы из КНДР
  • Ситуация с войсками РФ в Курской области почти аналогична августовской
  • Минобороны РФ подтвердило атаки ВСУ

Группировка российских оккупантов в Курской области сегодня находится примерно на уровне августа прошлого года, когда Силы обороны Украины начали там свою операцию. Усиление в виде войск КНДР не укрепило вражеские войска в регионе. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Сырский неспроста посетил Курскую область накануне активизации украинских наступательных операций.

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"Главком также отметил, что за время проведения Курской операции российские оккупационные войска потеряли 38 тысяч тел", - говорит Коваленко.

Какова численность сил РФ в Курской области

Как утверждает Коваленко, сегодня курская группировка россиян насчитывает примерно 50-55 тысяч военных.

"Таким образом, с учетом потерь в 38 тысяч и нынешнего состава, а также того фактора, что в августе группировка войск "Курск" была в пределах 10-12 тысяч тел, на область командование выделило и задействовало ресурс в более чем 83 тысячи тел. То есть, потери в 38 тысяч сопоставимы в некотором смысле с максимально возможным пополнением группировки в 43-45 тысяч тел", - добавил эксперт.

Также Александр Коваленко подчеркнул, что российским подразделениям не особо помогло пополнение в виде солдат КНДР, а сама курская группировка примерно в таком же ослабленном положении, как и в августе прошлого года.

Что говорят в Минобороны РФ об обстановке на Курщине

В Министерстве обороны российских оккупантов явно "преуменьшили" масштабы операции Сил обороны Украины. Однако даже по сведениям пропагандистского ведомства, бои продолжаются.

"Около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ситуация в Курской области – что об этом известно:

Как сообщал Главред, утром 5 января в российских Telegram-каналах пошла волна заявлений о якобы начале нового наступления ВСУ в Курской области. Они писали, что украинские войска наступают в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

"Возможно, противник будет пробовать пробиваться и на других направлениях", - говорил один из пропагандистов.

Кроме того, о "наступлении ВСУ" в панических тонах писали и другие, дескать, военкоры. Представители оккупантов утверждали, что бои идут на нескольких направлениях. Периодически появлялась информация о якобы взятии Силами обороны под свой контроль населенного пункта Бердин.

Войска РФ в Курской области были атакованы сразу на нескольких направлениях, позже сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что оккупанты не ожидали такого резкого всплеска атак. Также о "хороших новостях" с Курщины сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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