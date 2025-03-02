Начнутся серьезные проблемы, названы сроки: сколько еще сможет воевать Россия

Россия может проводить наступательные операции исключительно с применением пехоты, что не дает ожидаемого результата, отметил Коваленко.

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Сколько еще сможет воевать Россия / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

О чем сказал Коваленко:

Россия сталкивается с проблемами на Покровском направлении

Враг потеряет возможность держать оборону в первом полугодии 2025 года

Потери РФ стремительно растут

На Покровском направлении российские войска уже сталкиваются с серьезными проблемами. При этом даже на собственной территории, в Курской области, Россия ведет контрнаступательную кампанию крайне медленно - это длится почти семь месяцев. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отвечая на вопрос о том, сколько времени Россия сможет воевать, если ей не давать передышки.

По его словам, в зоне ответственности группы войск "Днепр", охватывающей левобережную Херсонщину и Запорожскую область до Ореховского направления и Гуляйполя, сейчас практически отсутствует активность российских сил.

Коваленко отметил, что вражеские войска еще осуществляют попытки действовать на херсонских островах и в Запорожской области, но по сравнению с Покровским направлением, Кураховским выступом или Лимано-Купянской осью их активность значительно ниже. Несмотря на то, что "Днепр" является одной из крупнейших групп войск, она остается наименее инициативной.

"Россия в первом полугодии 2025 года будет истощена настолько, что потеряет способность держать оборону. У нее будет возможность проводить наступательные действия по инерции и исключительно человеческим ресурсом. То есть сейчас все трансформируется в исключительно пехотную компоненту, и это было ожидаемо. Россияне сейчас полностью переходят в пехотный формат. А это не дает результата", - указывает Коваленко.

Аналитик отметил, что если раньше Россия могла захватывать 600-700 квадратных километров территории за неделю на пике своих возможностей, то сейчас этот показатель снизился до 100-200 квадратных километров. В то же время потери личного состава на каждый квадратный километр выросли в два-три раза. Это приводит к значительному истощению России как в военном, так и в экономическом плане.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, по каким сценариям могут развиваться события в войне Украины и России в 2025 году:

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские войска ведут контратакующие действия на востоке и достигли продвижения на Торецком направлении в Донецкой области. Несмотря на превосходство российских сил несколько месяцев назад, украинские защитники активно контратакуют в Торецке и его окрестностях, продвигаясь в город, который ранее РФ объявила оккупированным, сообщает Forbes.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 28 февраля, Силы обороны Украины смогли закрепиться в районе улицы Толбухина и возле шахты Центральная в центральной части Торецка, отмечает Институт изучения войны (ISW).

Между тем аналитики DeepState сообщают о замедлении темпов российского наступления в феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем. В целом оккупанты захватили 192 квадратных километра территории, что соответствует уровню продвижения в июле 2024 года.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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