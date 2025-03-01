Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

Сейчас россияне бросили все свои резервы в бой, чтобы захватить как можно больше украинских территорий.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-poshli-va-bank-na-vazhnom-napravlenii-chto-zadumal-vrag-10643753.html Ссылка скопирована

Россияне хотят захватить как можно больше территорий / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

Основное:

Враг сейчас достаточно активен вблизи реки Оскол

РФ надеется на замораживание войны, поэтому стремится захватить как можно больше территорий

Пока мир "занят" дипломатическими вопросами, враг тем временем пытается активизировать наступательные действия на фронте. Такое мнение высказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире Еспресо.

По его словам, враг бросил все свои резервы в бой, чтобы захватить как можно больше украинских территорий.

видео дня

"Возможно, они пытаются создать выгодные позиции для переговоров, заявляя: "Мы это захватили, теперь давайте договариваться", - отметил Маляревич.

Он объяснил, что враг достаточно активен вблизи реки Оскол.

Что касается Двуречной, то российские захватчики заняли часть территории, используя ограниченное количество солдат, и прячась в подвалах. Однако им не удалось построить понтонные переправы, поэтому ситуация остается под контролем ВСУ, что является чрезвычайно важным.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая, потому что ВСУ делают все возможное, чтобы остановить врага. После перехода через Оскол противник не смог перебросить тяжелую технику на плацдармы, и их пехотные подразделения погибают без поддержки логистики. Они захватили несколько квадратных километров территории, но без поддержки техники россияне будут уничтожены. Мы удерживаем линию, чтобы не допустить их переправ", - рассказал заместитель командира.

Маляревич убежден, что оккупанты начали атаковать не из-за наличия дополнительных сил, а потому, что РФ надеется на замораживание войны, поэтому стремится захватить как можно больше территорий.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, на Краматорском и Торецком направлениях оккупанты штурмовали укрепления украинских военных при поддержке артиллерии и дронов. К сожалению, часть украинских укреплений в Торецке была разрушена. Сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации.

Недавно в ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться. Известно, что расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров, а до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Также ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Другие новости:

Кто такой Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред