ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

Главное:
- Силы обороны поразили аэродром оккупантов в Крыму
- Больницы переполнены ранеными военными РФ
26 февраля Силы обороны нанесли удары по аэродрому "Саки" в Крыму. Партизаны рассказали о потерях оккупантов. Так, деталями поделился в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".
По данным агентов "АТЕШ", атака по военному аэродрому "Саки" в поселке Новофедоровка была результативной.
"В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь", - уточняют партизаны.
Кроме этого, партизаны напомнили, что, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.
Атаки на Крым - что известно
Как известно, Главред сообщал, что недавно временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке ударных беспилотников. В районе аэродромов и моста раздавались взрывы.
Кроме этого, в конце января Крым также содрогнулся от взрывов. Речь шла об атаке украинских морских дронов на город Севастополь.
В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук высказывал мнение, что россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму. По его словам, стратегическая операция ВСУ по уничтожению российского военно-экономического потенциала продолжается.
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Аэродром Саки в Крыму
Саки - военный аэродром первого класса в Крыму, на котором расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации.
До 1991 года его использовали ВВС СССР, с 1991 года до 2014 года он служил базой для 10-й бригады морской авиации Украины. После аннексии Крыма Россией аэродром использует Минобороны РФ (Военно-морской флот ВС РФ).
С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ, пишет Википедия.
Аэродром расположен в пгт. Новофедоровка (ранее именовался Саки-4) и принимает все типы ВС без ограничений.
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