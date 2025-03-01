ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

Партизаны рассказали об уничтожении инфраструктуры врага.

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Партизаны рассказали детали атаки на Крым / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Силы обороны поразили аэродром оккупантов в Крыму

Больницы переполнены ранеными военными РФ

26 февраля Силы обороны нанесли удары по аэродрому "Саки" в Крыму. Партизаны рассказали о потерях оккупантов. Так, деталями поделился в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".

По данным агентов "АТЕШ", атака по военному аэродрому "Саки" в поселке Новофедоровка была результативной.

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"В ночь на 26 февраля 2025 года были ликвидированы и ранены российские военные. Раненых оккупантов доставили в больницу в Саках, откуда утром нескольких в тяжелом состоянии срочно отправили в Симферополь", - уточняют партизаны.

Кроме этого, партизаны напомнили, что, аэродром является ключевым для ВКС РФ, а уничтожение инфраструктуры объекта значительно снижает боеспособность оккупантов на всем юге Украины и в Черном море.

​ Военные аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Атаки на Крым - что известно

Как известно, Главред сообщал, что недавно временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке ударных беспилотников. В районе аэродромов и моста раздавались взрывы.

Кроме этого, в конце января Крым также содрогнулся от взрывов. Речь шла об атаке украинских морских дронов на город Севастополь.

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук высказывал мнение, что россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму. По его словам, стратегическая операция ВСУ по уничтожению российского военно-экономического потенциала продолжается.

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Аэродром Саки в Крыму Саки - военный аэродром первого класса в Крыму, на котором расположен учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки летного состава палубной авиации. До 1991 года его использовали ВВС СССР, с 1991 года до 2014 года он служил базой для 10-й бригады морской авиации Украины. После аннексии Крыма Россией аэродром использует Минобороны РФ (Военно-морской флот ВС РФ). С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ, пишет Википедия. Аэродром расположен в пгт. Новофедоровка (ранее именовался Саки-4) и принимает все типы ВС без ограничений.

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