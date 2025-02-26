Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

О чем речь:
- Россияне подверглись массированной атаке дронов в Крыму
- Джанкой, Керчь, Севастополь под атакой
Временно оккупированный Крым ночью подвергся массированной атаке ударных беспилотников. В разных районах полуострова раздавались взрывы, работала российская ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
По словам очевидцев, беспилотники пролетали над Джанкоем в направлении Красногвардейского, а с аэродрома Бельбек поднимались в воздух российские истребители. В Керчи были слышны взрывы в районе села Бондаренково, а в городе работали системы ПВО.
Из-за угрозы атак оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту.
"Это перехват и уничтожение дежурными средствами ПВО 4 беспилотников над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на существенном расстоянии от берега. Продолжается контроль обстановки. Учитывая то, что БПЛА сбит над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал Развожаев.
Кроме этого, в районе Сак зафиксированы ракетные пуски и взрывы, а у мыса Тарханкут объявлена тревога из-за возможной атаки безэкипажных катеров (БЭКов). Оккупанты заявили, что украинские FPV-дроны запускают именно с этих катеров.
Также российские военные сообщают о массовом запуске дронов в направлении Крыма из района Одессы.
Атаки на Крым - последние новости
Напомним, в конце января Крым также содрогнулся от взрывов. Сообщалось об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.
Также стало известно, будут ли наращивать ВСУ удары по целям в Крыму. Нельзя говорить, что полуостров потерял актуальность как потенциальный военный объект врага, заявил эксперт Тука.
Также Главред писал, что россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму. Сообщалось, что стратегическая операция ВСУ по уничтожению российского военно-экономического потенциала продолжается.
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Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
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