Флота РФ там уже нет: известно, будут ли ВСУ наращивать удары по целям в Крыму

ВСУ нанесли большой урон оккупантам на территории Крыма.

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Военные цели ВСУ в Крыму / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления:

Определенное количество военных объектов в Крыму уже ощутило на себе удары ВСУ

Нельзя говорить, что полуостров потерял актуальность как потенциальный военный объект врага

Сейчас в Крыму разворачивается реальная экологическая катастрофа

ВСУ уже не раз наносили мощный удар по военным объектам страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму. Сейчас остатки Черноморского флота РФ перебазированы из Крыма, поэтому возникает вопрос, есть ли такой же интерес для украинских ударов дронами или ракетами, как раньше. На это ответил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука на чате в Главреде.

По его словам, определенное количество военных объектов в Крыму уже почувствовало на себе способности ВСУ.

"Хотя я далек от того, чтобы утверждать, что они уничтожены. Это, на мой взгляд, является преувеличением. Впрочем, Черноморский флот РФ действительно перемещен с полуострова, и сейчас его фактически в Крыму нет. Но в Крыму остается огромное количество наземных военных объектов. В том числе остается немало подземных военных объектов, к которым добраться у нас сейчас нет возможности", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что с одной стороны, ВСУ действительно нанесли большой урон оккупантам на территории Крыма, а с другой - утверждать, что полуостров потерял актуальность как потенциальный военный объект врага, как мощная военная база противника для будущей агрессии против материковой Украины, нельзя.

"И этот потенциал будет сохраняться до тех пор, пока мы не вернем контроль над полуостровом", - считает Тука.

Он добавляет, что сейчас в Крыму разворачивается невероятный скандал - реальная экологическая катастрофа после того, как затонули танкеры с мазутом.

"Центральная власть около двух недель пыталась игнорировать проблему, пытаясь подавать ее как мелкую неприятность. Но теперь два уважаемых эколога, один из них является членом-корреспондентом Академии наук РФ, заявляют, что мазут, когда температура воды примерно такая, как сейчас, оседает на дно, а когда температура воды повышается, он поднимается на поверхность. Но за то время, когда мазут то поднимается, то опускается на дно, он выделяет ядовитые вещества, которые содержались в газе Orange, который использовала армия США во Вьетнаме. Негативные последствия использования этого газа проявляются до сих пор у населения тех территорий, где применяли газ: происходят определенные генетические сбои из поколения в поколение, и на этих территориях значительно больше рождается людей с определенными физическими недостатками, врожденной инвалидностью или умственной отсталостью, а также значительно выше уровень различных онкологических заболеваний. И вот сейчас в прибрежных водах вблизи полуострова российские ученые наблюдают появление того же ядовитого вещества", - добавляет бывший глава Луганской военно-гражданской администрации.

Тука отметил, что сейчас в Крыму начинают бить тревогу. Поэтому, по его мнению, на курортном сезоне в Крыму уже можно ставить крест.

Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:

Удары ВСУ по целям в Крыму - что известно

Как сообщал Главред, 26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные паблики сообщали об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.

31 декабря в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Они звучали в Камышовой и Казачьей бухтах. Также появились сообщения о "громких взрывах с моря", которые связывают с атакой морских дронов.

Кроме того, партизаны обнаружили новые склады боеприпасов и техники оккупантов в Черноморском районе. Из-за возможных ударов ВСУ российские войска перемещают свои запасы в непригодные для использования хранилища.

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Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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