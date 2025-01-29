Враг боится новых атак: из-за ударов по НПЗ оккупанты засуетились в Крыму - Атеш

У оккупантов возникли проблемы с налаживанием логистики и снабжения своих войск.

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Оккупанты стали уязвимы к ударам Украины вглубь территории РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, t.me/atesh_ua

Что сообщили партизаны:

Враг боится накапливать топливо и ТСМ

Удары по НПЗ повлияли на логистику противника

Стоимость топлива в РФ растет

Недавние удары украинских сил беспилотниками по НПЗ и нефтебазам ослабили обеспечение оккупационных войск страны-агрессора России. Поэтому враг пытается наладить логистику через временно оккупированный Крым.

Как сообщили агенты Атеш, через полуостров противник начал активнее перемещать топливо и ТСМ. При этом оккупанты боятся накапливать большие объемы на складах из-за уязвимости к ударам украинских БПЛА.

видео дня

"Судя по складам, идущим с территории РФ, их география изменилась в результате успешных атак по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах", - говорится в сообщении.

Партизаны заметили, что все больше складов прибывает в Крым именно из дальних регионов РФ, что усложняет и удорожает перевозки необходимых для оккупантов на фронте ресурсов.

"Из-за этого стоимость топлива неизбежно растет на обычных заправках, а местные жители периодически сталкиваются с его дефицитом", - добавили в Атеш.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары украинских дронов по нефтебазам и НПЗ РФ

Недавно российская нефтебаза в Воронежской области снова подверглась атаке беспилотников. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

Ранее также страна-агрессор РФ была атакована дронами, в результате чего вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.

Напомним, Главред писал, что на днях в Рязани, что в стране-агрессоре России прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на территории НПЗ снова возник пожар.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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