Враг боится новых атак: из-за ударов по НПЗ оккупанты засуетились в Крыму - Атеш

Что сообщили партизаны:
- Враг боится накапливать топливо и ТСМ
- Удары по НПЗ повлияли на логистику противника
- Стоимость топлива в РФ растет
Недавние удары украинских сил беспилотниками по НПЗ и нефтебазам ослабили обеспечение оккупационных войск страны-агрессора России. Поэтому враг пытается наладить логистику через временно оккупированный Крым.
Как сообщили агенты Атеш, через полуостров противник начал активнее перемещать топливо и ТСМ. При этом оккупанты боятся накапливать большие объемы на складах из-за уязвимости к ударам украинских БПЛА.
"Судя по складам, идущим с территории РФ, их география изменилась в результате успешных атак по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах", - говорится в сообщении.
Партизаны заметили, что все больше складов прибывает в Крым именно из дальних регионов РФ, что усложняет и удорожает перевозки необходимых для оккупантов на фронте ресурсов.
"Из-за этого стоимость топлива неизбежно растет на обычных заправках, а местные жители периодически сталкиваются с его дефицитом", - добавили в Атеш.
Удары украинских дронов по нефтебазам и НПЗ РФ
Недавно российская нефтебаза в Воронежской области снова подверглась атаке беспилотников. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.
Ранее также страна-агрессор РФ была атакована дронами, в результате чего вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.
Напомним, Главред писал, что на днях в Рязани, что в стране-агрессоре России прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на территории НПЗ снова возник пожар.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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