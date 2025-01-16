После масштабного пожара: один из крупнейших НПЗ РФ остановил половину мощностей

Суточная мощность завода составляет 9500 метрических тонн.

https://glavred.info/world/posle-masshtabnogo-pozhara-odin-iz-krupneyshih-npz-rf-ostanovil-polovinu-moshchnostey-10631369.html Ссылка скопирована

Пожар на НПЗ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главное:

После пожара на Волгоградском НПЗ остановили половину мощностей

Причины пожара неизвестны

Не понятно, сколько времени понадобится на ремонт

В результате пожара на Волгоградском НПЗ пришлось остановить половину мощностей по производству дизельного топлива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в нефтяной промышленности.

Отмечается, что о причинах пожара до сих пор ничего неизвестно, но его последствия были ужасными для завода.

видео дня

"Все потушили. Гидроочистка остановлена. Пока не ясно, сколько времени понадобится на ремонт", - сообщил один из источников.

Издание также подчеркнуло, что пожар произошел на блоке 18, одной из двух установок гидроочистки дизельного топлива. Суточная мощность завода составляет 9500 метрических тонн.

Стоит заметить, что Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ и в целом одним из крупнейших в России.

НПЗ / Инфографика: Главред

Пожары в России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 15 января в российском Волгограде произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит компании "Лукойл". В сети местные жители сообщали, что слышали взрыв.

13 января в военном госпитале российского города Тула также произошел масштабный пожар. Огонь охватил один из этажей военного госпиталя, расположенного на улице Советская. Площадь пожара - 1000 квадратных метров.

Кроме того, в ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред