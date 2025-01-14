Дроны взорвали резервуары НПЗ: новые детали удара по Саратовской области

НПЗ, по которому был нанесен удар, находится недалеко от авиабазы стратегической авиации "Энгельс".

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Последствия удара по Саратовскому НПЗ / Коллаж: Главред, фото: NV, 164.ru

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Дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского НПЗ

НПЗ находится недалеко от авиабазы стратегической авиации "Энгельс"

Украинские дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 14 января, которые есть в распоряжении "Схем", сообщает "Радио Свобода".

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НПЗ, по которому был нанесен удар, находится недалеко от авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

/ Радіо Свобода

/ Радіо Свобода

Подробности удара по целям в РФ

По данным источника "Радио Свобода", СБУ и Сил обороны совершили атаку на ряд российских стратегических объектов:

Саратовский НПЗ;

Алексинский химический комбинат в Тульской области;

склады боеприпасов (ФАБ, управляемых авиационных бомб, крылатых ракет) на аэродроме Энгельс;

Брянский химический завод.

/ Главред

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

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Как сообщал Главред, в ночь на вторник, в России прогремела серия взрывов. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома "Энгельс-2". Известно, что украинские военные поразили нефтебазу "Кристалл".

Напомним, ранее сообщалось о том, что дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор".

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