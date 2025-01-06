В России неспокойно: известно о пожаре на важном заводе в Ростовской области

Вкратце:
- Возле химзавода в Ростовской области поднимается дым
- Предприятие специализируется на производстве топлива для ракетных двигателей
В понедельник, 6 января, в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram.
Коваленко написал, что в Каменске-Шахтинском замечен густой дым.
Он уточнил, что там, где поднимается дым, локально расположено химическое предприятие. В частности, оно специализируется на производстве горючего к таким ракетным двигателям как: "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", "Искандер".
"Также есть военные склады или хранилища, которые касаются предприятия и похоже, что дымить могут именно они.", - написал глава ЦПД.
Взрывы в РФ - последние новости
Как писал Главред, 4 января крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны. Этот порт считается вторым по величине после Новороссийска. Предварительно, повреждены окна в одном из зданий на территории порта. А местные власти уже отчитались о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.
5 января в Ростовской и Белгородской области страны-агрессора России прогремели взрывы. В частности, под ударом беспилотников оказался Таганрог. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, с полуночи силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью. Он утверждает, что в результате падения обломков повреждено лишь имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, а пострадавших вообще нет.
Кроме того, в конце декабря 2024 года дроны атаковали Воронежскую область. Целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор", ведь над территорией аэропорта якобы были сбиты дроны, а обломки от них повредили гараж и крышу дома.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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