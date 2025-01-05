Удар по штабу РФ во Льгове: уничтожены 2 подполковника из "элитной" дивизии РФ

В результате ракетного удара восемь офицеров из командования 76-й дивизии ВДВ РФ уничтожены.

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Уничтожены офицеры РФ Валерий Терещенко и Павел Малецкий / Коллаж: Главред, фото: ohliga/11154, vk.ru

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Валерий Терещенко был начальником связи 76-й дивизии ВДВ

В результате ракетного удара уничтожено восемь офицеров РФ

В Курской области в результате ракетного удара 30 декабря 2024 года по российскому штабу в городе Льгов уничтожены два подполковника 76-й псковской дивизии ВДВ РФ.

О ликвидации вражеских офицеров Валерия Терещенко и Павла Малецкого идет речь в сообщении Telegram-канала РФ ohliga.

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Отмечается, что Терещенко занимал должность начальника связи 76-й дивизии ВДВ армии страны-агрессора РФ.

При этом уточняется, что в результате ракетного удара восемь офицеров из командования 76-й дивизии ВДВ уничтожены, а 22 — ранены.

Добавим, что уничтожение Малецкого в результате ракетного удара по штабу во Льгове подтвердили в одном из пропагандистских пабликов в российской соцсети ВКонтакте.

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Напомним, что в результате удара ВСУ по военному объекту в городе Льгов Курской области уничтожены 8 российских военных, а еще 22 получили ранения.

Ранее сообщалось, что украинские силы нанесли удар по российскому объекту в городе Орел, где хранили, обслуживали и ремонтировали ударные беспилотники типа Shahed, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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