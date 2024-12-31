Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали

Главное:
- Дроны атаковали Смоленскую область РФ
- В России подтвердили удар по нефтебазе
- Звуки взрывов слышали жители других российских регионов
В ночь на 31 декабря в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Как сообщают российские СМИ, дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.
"Бурю" в Сети из-за атаки БПЛА подняли местные жители, которые слышали с десяток мощных взрывов и сняли на видео последствия ударов. На кадрах видно мощное пламя на несколько метров вверх. Скорее всего, это видео пожара, который возник на нефтебазе.
Информацию о чрезвычайной ситуации пришлось подтвердить и главе района Роману Захарову. По его словам, был атакован объект энергетическо-топливного комплекса на котором произошла утечка горючего, что и вызвало пожар.
Смотрите видео пожара на нефтебазе в РФ:
Однако он не решился подтвердить удар по нефтебазе, а лишь заявил, якобы российская ПВО сбила все цели, а на указанном объекте неудачно упал обломок уже сбитого дрона.
В то же время жители Смоленской области не единственные в РФ жаловались на взрывы в течение ночи. О налете БПЛА сообщали в Сети и жители города Орел, а также пригорода Ростова. Однако местные власти пока не комментируют эту информацию.
Атака дронов на объекты РФ - последние новости
Напомним, недавно дроны атаковали Воронежскую область, где целью мог быть военный аэродром "Балтимор". Отмечалось, что над территорией аэропорта якобы были сбиты дроны, а обломки от них повредили гараж и крышу дома.
Впоследствии также ВСУ нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил страны-агрессора России в Орловской области. В результате огневого поражения был уничтожен склад с беспилотниками типа "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.
Ранее Главред писал, что во временно оккупированном Крыму дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный страной-агрессором Россией у Украины в 2014 году.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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