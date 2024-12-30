Потери под Покровском за сутки достигли почти 500 человек: какая ситуация на фронте

Главные тезисы Генштаба:
- Россияне пытаются вклиниться в украинскую оборону
- Какие потери на Покровском направлении
В сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что украинские военные обезвредили за сутки 452 оккупанта на Покровском направлении, из них почти 200 человек безвозвратно. Россияне продолжают атаковать.
"Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 452 оккупанта, 190 из них - безвозвратно", - говорится в сообщении.видео дня
Также украинские военные уничтожили боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники, автоматический гранатомет оккупантов, пять средств связи и два средства РЭБ.
В сводке также сообщили, что оккупационная армия РФ 39 раз пыталась вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении.
С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка 31 раз получили отпор. Восемь атак продолжаются до сих пор.
Война в Украине - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ перебрасывает резервы под Покровск. Станислав Бунятов сообщил, если армия РФ выполнит новую задачу Кремля и будет пытаться войти в город, то наиболее реалистичный сценарий - со стороны населенного пункта Шевченко.
В DeepState сообщили, что россияне прорвались в Торецке и Курахово. Аналитики заявили, что бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительны. Они также опровергли сообщения о полном захвате РФ Курахово.
В ISW заявили, что ВСУ вернули позиции в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имели определенные успехи к востоку от Северска, где ранее контроль над позициями держал враг. Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает продвигаться на фронте.
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