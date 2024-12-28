Помогающие ВСУ иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине

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- Условия получения иностранцами вида на жительство в Украине
- Содержание нового документа
Иностранцы, которые помогают украинским военным бороться с российской агрессией, смогут получить вид на жительство в Украине по новому механизму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В частности, правительство утвердило порядок выдачи вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогают Силам обороны Украины.
В документе определяется:
- механизм получения информации об иностранцах, которые помогают военным в зоне боевых действий;
- содержание обращения иностранца;
- сроки рассмотрения обращения Минобороны и МВД;
- подтверждение факта помощи командиром воинской части;
- перечень документов для Государственной миграционной службы.
"Благодаря решению правительства более защищенными станут те иностранцы-волонтеры, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других видов помощи. Также это Постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с нашими подразделениями выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев", - объяснил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, с 1 декабря Кабинет министров изменил подходы к освобождению сотрудников от мобилизации, в частности относительно статуса "критически важного предприятия". Для получения этого статуса предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям: отсутствие налоговой задолженности и средняя зарплата не ниже 20 000 грн.
Также в Украине обновлен статус критически важных предприятий по новым критериям, сообщило Министерство экономики. Первые семь компаний, успешно прошедших обновление, работают в сферах производства стеклянных изделий, мебели, текстиля и керамической плитки. Предприятия, которые еще не обновили статус, могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года.
Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми и соответствуют принципу "Воюй или работай". Он пояснил, что правительство провело аудит системы бронирования после выявления злоупотреблений бизнесом.
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