Помогающие ВСУ иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине

Благодаря новому решению некоторые иностранцы-волонтеры станут более защищенными в Украине.

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Иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/ministry_of_defense_ua

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Условия получения иностранцами вида на жительство в Украине

Содержание нового документа

Иностранцы, которые помогают украинским военным бороться с российской агрессией, смогут получить вид на жительство в Украине по новому механизму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, правительство утвердило порядок выдачи вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогают Силам обороны Украины.

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В документе определяется:

механизм получения информации об иностранцах, которые помогают военным в зоне боевых действий;

содержание обращения иностранца;

сроки рассмотрения обращения Минобороны и МВД;

подтверждение факта помощи командиром воинской части;

перечень документов для Государственной миграционной службы.

"Благодаря решению правительства более защищенными станут те иностранцы-волонтеры, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других видов помощи. Также это Постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий, и совместно с нашими подразделениями выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев", - объяснил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 декабря Кабинет министров изменил подходы к освобождению сотрудников от мобилизации, в частности относительно статуса "критически важного предприятия". Для получения этого статуса предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям: отсутствие налоговой задолженности и средняя зарплата не ниже 20 000 грн.

Также в Украине обновлен статус критически важных предприятий по новым критериям, сообщило Министерство экономики. Первые семь компаний, успешно прошедших обновление, работают в сферах производства стеклянных изделий, мебели, текстиля и керамической плитки. Предприятия, которые еще не обновили статус, могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года.

Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми и соответствуют принципу "Воюй или работай". Он пояснил, что правительство провело аудит системы бронирования после выявления злоупотреблений бизнесом.

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