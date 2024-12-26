В Украине возобновили бронирование через "Дію": схема брони работника

В "Дії" отметили, что пока недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

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В Украине возобновили бронирование через "Дію" / коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

"Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать

Как забронировать работника через "Дію"

В четверг, 26 декабря, на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.

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"Возобновили услугу на портале, поэтому вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро. Подаете заявление и ждете 72 часа, далее ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя", - написал он.

В "Дії" отметили, что пока недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

Как забронировать работника через "Дію":

Зайдите в кабинет гражданина на портале. Выберите опцию "Подать заявление". Укажите данные кандидатов для бронирования. Подтвердите, что заработная плата работника, которого бронируете, соответствует нормам. Проверьте заявление и подпишите его. В течение трех дней получите ответ на электронную почту и в личный кабинет.

Напомним, что после масштабной кибератаки в стране временно приостановлена работа государственных реестров. Из-за этого Кабмин автоматически продлил на месяц бронирования, которые действовали по состоянию на 19 декабря.

Бронирование в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 декабря Кабинет министров изменил подходы к освобождению сотрудников от мобилизации, в частности относительно статуса "критически важного предприятия". Для получения этого статуса предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям: отсутствие налоговой задолженности и средняя зарплата не ниже 20 000 грн.

Также в Украине обновлен статус критически важных предприятий по новым критериям, сообщило Министерство экономики. Первые семь компаний, успешно прошедших обновление, работают в сферах производства стеклянных изделий, мебели, текстиля и керамической плитки. Предприятия, которые еще не обновили статус, могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года.

Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми и соответствуют принципу "Воюй или работай". Он пояснил, что правительство провело аудит системы бронирования после выявления злоупотреблений бизнесом.

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Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

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