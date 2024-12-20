За хакерской атакой стоит ГРУ РФ: какие сервисы сейчас не работают в Украине

В настоящее время работа всех реестров приостановлена. Есть их резервные копии за все время, поэтому со временем они возобновят работу в обычном виде.

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Из-за хакерской атаки в Украине не рабоатет ряд сервисов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabaу

Вы узнаете:

Кто устроил хакерскую атака на украинскую инфраструктуру

Какие сервисы сейчас не работают

Была ли утечка данных украинцев

В Украине произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры за последнее время. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что кибератаку на украинскую инфраструктуру осуществили хакерские группировки, связанные с Главным управлением разведки РФ.

Представитель СБУ и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина на совместной пресс-конференции сообщили, что по факту кибератаки открыто уголовное производство, а за атакой может стоять хакерская группировка ГРУ РФ.

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В настоящее время работа всех реестров приостановлена. В СБУ не смогли ответить, получил ли враг доступ к информации из реестров.

Стефанишина сказала, что есть резервные копии реестров за все время, поэтому когда будет безопасно, они возобновят их работу в обычном виде, риска неотвратимости нет.

Ранее Стефанишина сообщила, что в результате хакерской атаки была временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. По ее словам, сейчас вместе с командой и специалистами других служб проводится работа по противодействию кибератаке и восстановлению систем.

"Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам", - написала Стефанишина в Facebook.

По предварительной оценке, угроз для функционирования других ресурсов – нет.

В первую очередь будут восстановлены:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до двух недель.

"После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем", - добавила министр.

Какие сервисы сейчас не работают

Из-за обновления государственных реестров на портале Дія временно не работает часть сервисов:

Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;

Выдержка из ЕГР;

Регистрация ООО;

Переход ООО на модельный устав;

Строительные услуги;

Бронирование работников;

Перерегистрация авто;

Брак онлайн;

Актовые записи;

Строительные услуги;

Регистрация права собственности на имущество;

Информационная справка по ДРРП;

Кредиты ВПЛ;

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

Помощь при усыновлении ребенка;

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

Строительные услуги;

Є-Оселя;

Є-Відновлення;

Є-відновлення для бізнесу;

Сообщение о ремонтных работах;

Бронирование по сертификату;

Международный реестр убытков;

Заявление о браке;

Выдержки и повторная выдача свидетельств из ДРАЦС.

Отмечается, что технические работы проводятся Национальными информационными системами.

Тем временем в Главном сервисном центре МВД Украины сообщили, что на данный момент приостановлено предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца:

по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через приложение Дія;

по договору дарения, обмену, по наследству;

по договору лизинга, биржевой сделке;

выбраковка.

В то же время остаются доступными услуги:

первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);

установка газового оборудования автомобиля;

замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

назначение должного пользователя.

Отмечается, что IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра.

"Сроки возобновления работы реестра пока не известны. Как только реестр заработает – сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", - добавили в главном сервисном центре МВД.

Хакерские атаки на ресурсы РФ - последние новости

Как писал Главред, хакерская группа, которая якобы связана с Украиной, 7 октября осуществила кибератаку на российскую государственную инфраструктуру медиа. Российские власти назвали ее "беспрецедентной".

Более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали специалисты ГУР МО с 23 по 26 сентября. В результате успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на военных, административных и финансовых серверах.

7 сентября, киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны. В результате получен доступ к 14 серверам, уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии атакованных объектов.

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Кто такая Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству. Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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