За хакерской атакой стоит ГРУ РФ: какие сервисы сейчас не работают в Украине

Вы узнаете:
- Кто устроил хакерскую атака на украинскую инфраструктуру
- Какие сервисы сейчас не работают
- Была ли утечка данных украинцев
В Украине произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры за последнее время. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что кибератаку на украинскую инфраструктуру осуществили хакерские группировки, связанные с Главным управлением разведки РФ.
Представитель СБУ и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина на совместной пресс-конференции сообщили, что по факту кибератаки открыто уголовное производство, а за атакой может стоять хакерская группировка ГРУ РФ.
В настоящее время работа всех реестров приостановлена. В СБУ не смогли ответить, получил ли враг доступ к информации из реестров.
Стефанишина сказала, что есть резервные копии реестров за все время, поэтому когда будет безопасно, они возобновят их работу в обычном виде, риска неотвратимости нет.
Ранее Стефанишина сообщила, что в результате хакерской атаки была временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. По ее словам, сейчас вместе с командой и специалистами других служб проводится работа по противодействию кибератаке и восстановлению систем.
"Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам", - написала Стефанишина в Facebook.
По предварительной оценке, угроз для функционирования других ресурсов – нет.
В первую очередь будут восстановлены:
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.
Время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до двух недель.
"После полного восстановления будет проведен обстоятельный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем", - добавила министр.
Какие сервисы сейчас не работают
Из-за обновления государственных реестров на портале Дія временно не работает часть сервисов:
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
- Выдержка из ЕГР;
- Регистрация ООО;
- Переход ООО на модельный устав;
- Строительные услуги;
- Бронирование работников;
- Перерегистрация авто;
- Брак онлайн;
- Актовые записи;
- Строительные услуги;
- Регистрация права собственности на имущество;
- Информационная справка по ДРРП;
- Кредиты ВПЛ;
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- Помощь при усыновлении ребенка;
- Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
- Строительные услуги;
- Є-Оселя;
- Є-Відновлення;
- Є-відновлення для бізнесу;
- Сообщение о ремонтных работах;
- Бронирование по сертификату;
- Международный реестр убытков;
- Заявление о браке;
- Выдержки и повторная выдача свидетельств из ДРАЦС.
Отмечается, что технические работы проводятся Национальными информационными системами.
Тем временем в Главном сервисном центре МВД Украины сообщили, что на данный момент приостановлено предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца:
- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через приложение Дія;
- по договору дарения, обмену, по наследству;
- по договору лизинга, биржевой сделке;
- выбраковка.
В то же время остаются доступными услуги:
- первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
- установка газового оборудования автомобиля;
- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
- назначение должного пользователя.
Отмечается, что IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра.
"Сроки возобновления работы реестра пока не известны. Как только реестр заработает – сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", - добавили в главном сервисном центре МВД.
Хакерские атаки на ресурсы РФ - последние новости
Как писал Главред, хакерская группа, которая якобы связана с Украиной, 7 октября осуществила кибератаку на российскую государственную инфраструктуру медиа. Российские власти назвали ее "беспрецедентной".
Более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали специалисты ГУР МО с 23 по 26 сентября. В результате успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на военных, административных и финансовых серверах.
7 сентября, киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны. В результате получен доступ к 14 серверам, уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии атакованных объектов.
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Кто такая Ольга Стефанишина
Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:
- комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
- украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.
Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.
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