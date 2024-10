Хакеры взломали роспропаганду: в РФ пожаловались на "беспрецедентную" кибератаку

Хакерская группа, которая якобы связана с Украиной, 7 октября совершила кибератаку на российскую государственную инфраструктуру медиа. Российские власти назвали ее "беспрецедентной". Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания сообщила, что ночью неизвестные взломали онлайн-сервисы ВГТРК, а прокремлевское российское издание "Газета" сообщило, что атака привела к прекращению вещания российских государственных телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" и около 80 региональных телерадиокомпаний.

Сотрудники ВГТРК пожаловались, что атака удалила всю резервную информацию.

Источник в сфере информационной безопасности России утверждает, что кибератаку осуществила хакерская группа "sudo rm -RF". Название группы означает команду в Linux для удаления файлов.

Украинский телеканал "Суспільне", ссылаясь на собственные источники, заявил, что "sudo rm-RF" взяла на себя ответственность.

По словам эксперта по информационной безопасности, хакеры, скорее всего, использовали тип вируса-шифровальщика, который удаляет файлы, а не просто шифрует их, и предупредил, что ВГТРК теперь придется закрыть уязвимость, а также восстановить резервные копии своих систем.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил поддержку ВГТРК и охарактеризовал кибератаку как атаку на российскую критическую инфраструктуру.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.