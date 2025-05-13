Французского актера признали виновным и теперь он будет отбывать срок в тюремном заключении.

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Депардье - истинный россиянин / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

Какой приговор озвучили Жерару Депардье

На какой срок он сядет в тюрьму

Французская кинозвезда Жерар Депардье был признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами и приговорен к 18 месяцам условного тюремного заключения.

По данным Би-Би-Си, 76-летний актер был обвинен двумя женщинами в том, что он приставал к ним во время работы над фильмом в 2021 году. Депардье отверг обвинения против него, и его адвокат заявил, что подаст апелляцию.

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Суд в Париже установил, что одна из женщин, художник-декоратор по имени Амели, дала последовательные показания, в то время как рассказы актера со временем менялись. Впоследствии она сказала журналистам, что она "очень тронута" и удовлетворена приговором, который для нее стал "победой, большим шагом вперед".

Жерар Депардье / instagram.com/gerarddepardieu

Депардье также был осужден за нападение на помощницу режиссера по имени Сара.

Актер не присутствовал в суде, чтобы выслушать приговор, а вместо этого работал на съемочной площадке на Азорских островах.

Карин Дюррье-Дибольт, адвокат, представляющая интересы двух женщин, сказала, что надеется, что приговор положит конец безнаказанности артиста в киноиндустрии.

"Это победа для двух женщин на съемочной площадке, но это победа для всех женщин, стоящих за этим делом, и я думаю обо всех других жертвах Депардье", — сказала она репортерам.

Жерар Депардье / show.obozrevatel.com

Адвокат также отметила, что дело было закрыто за несколько часов до начала Каннского кинофестиваля.

Вынося условный срок тюремного заключения, судья также включил Депардье в список сексуальных преступников и обязал его выплатить компенсацию в размере 1000 евро (840 фунтов стерлингов) Амели и Саре за "вторичную виктимизацию" — недавнее нововведение, покрывающее дополнительные страдания женщин от самого судебного разбирательства.

Адвокат Депардье Жереми Ассус обвинил женщин во лжи во время дачи показаний.

Предполагаемые нападения произошли в сентябре 2021 года, когда Депардье снимал фильм под названием Les Volets Verts (Зеленые ставни) о стареющем актере, который пытается смириться со своими угасающими способностями.

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Ранее Главред писал о том, что Депардье, титан французского кино, снявшийся более чем в 200 фильмах и телесериалах, обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году.

Напомним, ранее французская актриса Элен Даррас обвинила коллегу по фильму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путиниста (и обладателя паспорта страны-агрессора РФ) Жерара Депардье в том, что он подверг ее сексуальному насилию на съемочной площадке.

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Кто такой Жерар Депардье Жерар Депардье известен своими ролями в таких фильмах, как "Зеленая карта", "Человек в железной маске" и "Жизнь Пи". Он также был номинирован на "Оскар" в 1991 году за главную роль в фильме "Сирано де Бержерак". В 2013 году террорист Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство после того, как он заявил, что собирается отказаться от своего французского паспорта в знак протеста против планов правительства по повышению налогов для самых богатых. Депардье поддерживает военное втолржение России в Украину.

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