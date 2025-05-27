Есть еще одно место в каждом доме, где можно хранить картофель - большинство людей не догадываются об этом.

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Картофель будет свежим и не будет прорастать 4 месяца, если хранить его в необычном месте/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Где лучше хранить картофель в квартире

В каком необычном месте можно хранить картошку, чтобы она была свежей 4 месяца

Независимо от того, сажаете ли вы сами картофель или вы его покупаете на рынке или в магазине, для вас будет актуален вопрос, как хранить картофель, чтобы он как можно дольше оставался свежим. С этим вопросом рано или поздно сталкивается большинство людей.

Если человек сажает картофель самостоятельно, то, скорее всего, у него есть специальное место для его хранения - погреб, кладовка и т.п. Если он живет в квартире, то такого места у него может и не быть. И тогда сделать запасы картофеля, которые могли бы очень долго храниться, довольно сложно.

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Если вы ищете способ, как хранить картофель в квартире, то стоит рассматривать не только такие очевидные места, как полки и шкафы в кухне или холодильник (если речь идет о небольшом количестве картофеля). Есть еще одно место, где картофель может пролежать в течение 4 месяцев и даже не порости, но об этом месте догадывается очень мало людей, пишет express.co.uk.

В случае, если вы приобрели небольшое количество картофеля и он упакован в пластик, то стоит его оттуда вынуть, ведь в пластиковой упаковке будет накапливаться влага, и это приведет к прорастанию и гниению картофеля. Вместо этого рекомендуется использовать более воздухопроницаемый материал, такой как бумажный пакет, или, если у вас большое количество картофеля, картонную коробку с дырками.

Эксперты по садоводству рассказали, что идеальное место для хранения картофеля - это прохладное, темное место с хорошей циркуляцией воздуха. Именно такие условия помогут предотвратить плесневение такого продукта.

На своем вебсайте эксперт по садоводству Рэнди Леммон поделился тем, что можно использовать для хранения картофеля свободное пространство под кроватью, которое не используется для сна. Для такого хранения плоды надо поместить в неглубокие коробки.

Хотя картофель можно хранить в таком месте до четырех месяцев, важно время от времени проверять его состояние и обращать внимание на наличие ростков или зеленых пятен. Испорченный картофель нужно вынимать из коробки, чтобы остальной остался свежим.

Также стоит учесть еще один момент - нельзя рядом с картофелем хранить лук. Ведь лук выделяет такие газы, которые могут привести к порче картофеля.

Как правильно хранить продукты в холодильнике/ Инфографика: Главред

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