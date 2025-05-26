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2 мальчика на лыжах на самом деле неодинаковы: найдете ли вы 3 различия за 31 секунду

Алёна Воронина
26 мая 2025, 07:10
99
Сложно будет заметить, где именно спрятались три отличительные детали - они очень искусно замаскированы.
Загадка
Где три различия между парнями на лыжах/ jagranjosh

Чтобы отыскать правильный ответ в загадках, где нужно найти различия между картинками, обычно приходится очень сильно стараться и долго "попотеть" над этой задачей. Но если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться все легче и легче всех предыдущих.

В следующей загадке надо отыскать три различия между картинками, на которых изображен мальчик, катающийся на лыжах, пишет jagranjosh.

Сначала может казаться, словно бы эти две картинки одинаковые. Но это первое впечатление обманчиво - различия там точно есть, просто они очень хорошо спрятаны.

видео дня

Удастся ли вам их отыскать, да еще и сделать это за короткий промежуток времени - всего за 31 секунду? Давайте проверим вашу внимательность прямо сейчас.

Если вам удастся выполнить это задание за такой короткий промежуток времени, тогда вы точно принадлежите к узкому кругу людей с необычайной внимательностью и наблюдательностью.

Загадка
Где три различия между парнями на лыжах/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться и справиться с этой непростой задачей настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

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