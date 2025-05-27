Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

Основное:
- Российское наступление на Константиновку фактически началось
- Враг хочет двигаться в направлении Краматорско-Славянской агломерации
Российские оккупанты фактически начали наступление на Константиновку, что в Донецкой области. Стоит отметить, что это основной логистический центр и опорный пункт украинских защитников на севере региона. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДOM.
По его словам, Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Россияне будут пытаться двигаться и наступать в направлении Краматорско-Славянской агломерации. Именно поэтому здесь россияне сосредоточили максимальное количество своих войск.
Он добавил, что Сумское направление тоже сложное, там враг непрерывно атакует область и хочет создать буферную зону.
"Уже официально подтверждено, что враг, к сожалению, оккупировал четыре населенных пункта. Активные бои продолжаются. Россияне пытаются продвигаться небольшими штурмовыми группами. Эта тактика российских войск сегодня отмечена по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Братчук.
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Недавно Главред писал, что российские оккупанты пытаются всеми силами прорываться к Константиновке. Военные предупреждают, что может начаться битва за город.
Напомним, после четырехмесячной наступательной операции по выравниванию линии фронта российская армия ликвидировала "карман" Сил обороны Украины к юго-западу от Торецка. Таким образом оккупанты улучшили себе условия для продвижения к Константиновке.
Кроме того, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в 2025 году армия РФ может захватить Покровск. Также россияне точно будут пытаться форсировать Днепр.
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Кто такой Сергей Братчук?
Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.
Участник Операции объединенных сил на Донбассе.
После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.
Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.
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