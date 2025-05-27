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Враг пытается продвигаться: какую территорию контролирует РФ на Сумщине

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2025, 00:34
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Россияне взяли под контроль 4 населенных пункта в Сумской области.
ВСУ
РФ захватила 4 населенных пункта на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские оккупанты пытаются захватить населенные пункты в Сумской области. Сейчас под контролем врага находятся 4 населенных пункта. Об этом заявил председатель Сумской ОВА Олег Григоров.

Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Россияне пытаются создать так называемую "буферную зону".

"Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет", - говорится в сообщении.

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Следует отметить, что боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады. Силы обороны Украины держат ситуацию под контролем.

Ситуация на фронте в Сумской области - последние новости

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

Напомним, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области - СМИ раскрыли детали. У Путина никогда не было цели "заключить перемирие", кампанию планировали, даже несмотря на переговоры, считает Нико Ланге.

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