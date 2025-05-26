Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине: в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты

На Сумщине было зафиксировано расширение направлений, по которым пытаются наступать российские захватчики.

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Армия РФ расширяет штурмовые действия на Сумщине/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Основные тезисы Демченко:

Российские оккупанты расширяют штурмовые действия в Сумской области

Они используют тактику захода малыми штурмовыми группами в направлении нескольких населенных пунктов

Перед штурмами они устраивают массированные обстрелы позиций украинских военных

В Сумской области российские оккупанты пытаются расширить территорию, на которой они наступают. Захватчики осуществляют попытки зайти вглубь украинской территории небольшими группами.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он отметил, что активнее всего враг использует такую тактику в направлении нескольких населенных пунктов.

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"Видим активизацию противника. К сожалению, в последнее время враг применяет тактику захода малыми штурмовыми группами. Наиболее активно он это делает на направлении населенных пункте Басовка и Журавка. Видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику, левее Журавки. Это направление Владимировки и Веселовки", - сказал он.

Демченко отметил, что перед осуществлением таких штурмов оккупанты устраивают массированные обстрелы позиций украинских военных, используя дроны, КАБы, артиллерию и авиацию. С помощью таких обстрелов и последующих штурмов враг хочет уничтожить украинские позиции и их обороноспособность.

Ситуация на фронте в Сумской области - последние новости

Как ранее сообщал Главред, россияне сообщили о захвате важного села на Сумщине - стало известно, что ответили в ВСУ. На карте DeepState произошли определенные изменения на Сумском направлении.

Напомним, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

Также ранее сообщалось, что РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области - СМИ раскрыли детали. У Путина никогда не было цели "заключить перемирие", кампанию планировали, даже несмотря на переговоры, считает Нико Ланге.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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