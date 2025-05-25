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РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области: СМИ раскрыли детали

Андрей Ганчук
25 мая 2025, 11:07
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У Путина никогда не было цели "заключить перемирие", кампанию планировали, даже несмотря на переговоры, считает Нико Ланге.
Танк РФ, фронт
Под угрозой не только Сумская и Харьковская область - аналитик / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, DeepState

Кратко:

  • Путин не пойдет на перемирие
  • Агрессор Россия готовит новое наступление в июне
  • Под угрозой Харьковская, Сумская и Днепропетровская области

Российские оккупанты в июне текущего года могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины – Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

Как сообщает Bild, военный эксперт Нико Ланге считает, что Кремль давно запланировал такое наступление, "которое теперь начинается", несмотря на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

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Согласно оценке аналитика, у Путина "никогда не было цели заключить перемирие".

"Россия попытается продвинуться в Сумской, Харьковской и Сумской области, чтобы, помимо четырех формально "аннексированных" регионов, создать новые проблемы для переговоров", - полагает Ланге.

Также он добавил, что оккупанты перенимают тактику Сил обороны и научились вести войну дронов. Москва массово производила новые беспилотники и теперь стремится их применить.

"Русские копируют тактику противоположной стороны и тем самым добиваются успеха. С тысячами новых дронов и средствами радиоэлектронной борьбы они теперь охотятся на украинскую логистику и каждый день десятками выводят ее из строя", - подчеркнул Нико Ланге.

Угроза нового наступления России – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что оккупанты РФ ведут наступление по всему фронту. Враг пытается восстановить силы, перегруппироваться, и не собирается останавливаться.

Путин может планировать оккупацию города Сумы и Сумской области, предположили аналитики Института изучения войны. Ранее он заявил, что РФ планирует создать так называемую буферную зону вблизи Курской, Брянской и Белгородской областей.

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению, сообщили в Sky News. По мнению аналитика Майкла Кларка, Кремль может готовиться к военной операции вблизи приграничных Харькова и Сум.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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Харьковская область Сумская область Днепропетровская область войска России война России и Украины
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