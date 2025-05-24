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РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению - Sky News

Виталий Кирсанов
24 мая 2025, 18:20
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Предполагается, что у России есть "окно" в четыре месяца для прорыва обороны украинских войск.
Россия стягивает десятки тысяч военных в сторону Харькова
Россия стягивает десятки тысяч военных в сторону Харькова / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Кратко:

  • У РФ вряд ли есть ресурсы для наступления на Харьков или Сумы
  • Российские запасы советской техники будут исчерпаны к середине осени

После вытеснения украинских войск из Курской области РФ остатки 50-тысячной российской группировки расположились возле границы с Харьковской областью. Об этом 24 мая сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленного украинского военного деятеля.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк утверждает, что сосредоточение войск является следствием российской операции по вытеснению Украины из Курского региона. Но теперь остается вопрос, продолжат ли они наступательную операцию, сказал он.

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Некоторые из самых опытных российских военных, в том числе десантников, были направлены для усиления участия в Курской операции и все еще могут находиться среди собранных войск. Кларк отмечает, что если они остаются там, есть вероятность, что их могут бросить на какие-то другие задачи в этом районе. Если же эти подразделения снова появятся в районе Покровска в Донецкой области, это будет означать, что они не собираются наращивать масштабное стратегическое наступление в районе Харькова, заявил аналитик.

Кларк считает, что Россия, возможно, готовится к крупному наступлению вблизи приграничных городов Харьков и Сумы. Это может быть либо прямая атака на один из городов, либо попытка захватить большую часть прилегающей территории, освобожденной Украиной осенью 2022 года, говорится в публикации. Однако Кларк не считает, что у России есть ресурсы для масштабного наступления на Харьков или Сумы этим летом, поскольку вместо этого Кремль решил попытаться атаковать на обширных участках линии фронта. По его мнению, россияне уже израсходовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления.

Масштабное наступление войск РФ вдоль всей линии фронта или ее части ожидалось уже некоторое время, но пока не было полностью реализовано. Предполагается, что у России есть "окно" в четыре месяца для прорыва обороны украинских войск, прежде чем погода начнет меняться, а также начнут истощаться запасы советских танков.

Доктор Джек Уотлинг, военный эксперт из аналитического центра RUSI, утверждает, что Россия, скорее всего, предпримет "мягкий запуск" своего наступления, а не быстрый маневр крупными механизированными подразделениями. По его словам, для второго способа у россиян недостаточно сил. Вместо этого летнее наступление, скорее всего, будет сопровождаться постоянным ростом числа и масштабов атак на расширяющейся территории, добавил он. По словам аналитика, есть признаки того, что этот процесс уже начался.

Уотлинг добавил, что российские запасы устаревшей советской техники, от танков и боевых машин пехоты до артиллерийских орудий, будут исчерпаны к середине осени, поэтому способность России восполнять потери будет полностью зависеть от того, что она сможет произвести с нуля.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумщины, но ландшафт области и специфика ведения боевых действий не позволяют врагу пройти украинскую оборону.

Ранее стало известно, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на правом берегу Херсонской области.

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Что такое Sky News?

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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война в Украине ВСУ Харьковская область российские войска Фронт
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