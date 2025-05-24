Враг хочет начать масштабную битву на Херсонщине: эксперт оценил шансы РФ

Что сказал Свитан:
- Враг может отвлекать украинских военных на Херсонщине
- У РФ недостаточно личного состава для масштабного наступления
Армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на правом берегу Херсонской области. Об этом в интервью Фабрике новостей рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, такие действия врага могут иметь демонстративный характер. Он сообщил, что на левобережье у противника есть более 100 тысяч военных, с помощью которых РФ может пытаться создать тактические или даже оперативные плацдармы на правом берегу, чтобы ВСУ пришлось распылить свои силы.
"Этим объясняется активное распространение сообщений о возможном масштабном наступлении на Херсон и одновременно на Сумы. А главный удар может быть нанесен в центре", - подчеркнул эксперт.
Однако Свитан отметил, что для полноценной операции на правобережье Днепра противнику нужно привлечь по крайней мере 150-200 тысяч военных, поэтому сейчас врагу недостаточно человеческого ресурса.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на Приднепровском направлении российские оккупанты ведут достаточно активные боевые действия. Противник пытается вытеснить украинские силы из района Антоновских мостов и захватить ключевые острова в дельте Днепра.
Накануне стало известно, что утверждения о подготовке российскими оккупационными войсками масштабной операции с участием 300 лодок на Херсонщине не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что российские войска в рамках активизации боевых действийна юге днепровской системы островов, пытались высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепр на Херсонщине.
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Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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