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Враг хочет начать масштабную битву на Херсонщине: эксперт оценил шансы РФ

Анна Косик
24 мая 2025, 17:42
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Главной задачей врага является распыление украинских сил.
Враг хочет начать масштабную битву на Херсонщине: эксперт оценил шансы РФ
Нехватка живой силы у армии РФ на Херсонщине делает невозможным продвижение вперед / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Что сказал Свитан:

  • Враг может отвлекать украинских военных на Херсонщине
  • У РФ недостаточно личного состава для масштабного наступления

Армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на правом берегу Херсонской области. Об этом в интервью Фабрике новостей рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, такие действия врага могут иметь демонстративный характер. Он сообщил, что на левобережье у противника есть более 100 тысяч военных, с помощью которых РФ может пытаться создать тактические или даже оперативные плацдармы на правом берегу, чтобы ВСУ пришлось распылить свои силы.

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"Этим объясняется активное распространение сообщений о возможном масштабном наступлении на Херсон и одновременно на Сумы. А главный удар может быть нанесен в центре", - подчеркнул эксперт.

Однако Свитан отметил, что для полноценной операции на правобережье Днепра противнику нужно привлечь по крайней мере 150-200 тысяч военных, поэтому сейчас врагу недостаточно человеческого ресурса.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Приднепровском направлении российские оккупанты ведут достаточно активные боевые действия. Противник пытается вытеснить украинские силы из района Антоновских мостов и захватить ключевые острова в дельте Днепра.

Накануне стало известно, что утверждения о подготовке российскими оккупационными войсками масштабной операции с участием 300 лодок на Херсонщине не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что российские войска в рамках активизации боевых действийна юге днепровской системы островов, пытались высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепр на Херсонщине.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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война в Украине ВСУ российские войска Херсонская область Фронт
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