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"Мама, я живой": военный растрогал первым разговором с мамой после года неволи

Руслана Заклинская
24 мая 2025, 16:46
230
Военный Дмитрий позвонил матери сразу после освобождения из российского плена.
'Мама, я живой': военный растрогал первым разговором с мамой после года неволи
Трогательный звонок освобожденного защитника маме / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/dmytro_lubinetzs

Главное:

  • Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000 между Украиной и Россией
  • Обмен стал первым для некоторых подразделений и частей, откуда ранее никого не освобождали
  • Военный Дмитрий позвонил матери сразу после освобождения

В субботу, 24 мая, состоялся второй этап одного из крупнейших обменов военнопленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". Сотни украинских защитников, которые провели месяцы и годы в российском плену, наконец ступили на родную землю. Видео украинских защитников опубликовал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Долгий путь домой. Через холод неволи, тишину ожидания и через боль, которая не убила веру. И сегодня - они дома. На родной земле. Там, где ждали", - написал омбудсмен.

видео дня

Событие сопровождалось радостью, слезами, звонками к родным и возгласами: "Слава Украине! Героям слава!"

Смотрите видео первых минут освобожденных из плена защитников на родной земле:

'Мама, я живой': военный растрогал первым разговором с мамой после года неволи
Прибытие украинских военных из плена / Фото: скриншот

Среди тех, кто вернулся домой, - украинский военный Дмитрий. Он провел в плену более года. Защитник только ступил на родную землю, как сразу набрал самого родного человека - маму.

"Мама, я жив. Я скоро буду дома. Я по вам соскучился", - сказал освобожденный пленник.

Дома Дмитрия ждет также маленький сын.

"Когда ноги касаются родной земли, а в трубке - голос мамы. Это не просто мгновение - это целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я жив", - прокомментировал трогательный разговор Лубинец.

Смотрите видео трогательного разговора воина Дмитрия с родными:

'Мама, я живой': военный растрогал первым разговором с мамой после года неволи
Освобожденный из плена украинский военный звонит родным / Фото: скриншот

Всего домой вернулись 307 украинских защитников. На этот раз из российского плена также были освобождены 27 защитников Мариуполя. Некоторые военнослужащие вернулись домой впервые с начала полномасштабной войны, в частности из отдельных подразделений и частей, где до этого обмена не было ни одного освобожденного.

Среди освобожденных - операторы БПЛА Службы безопасности Украины, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 24 мая
    Обмен пленными 24 мая фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен пленными 1000 на 1000 - последние новости

Как сообщал Главред, 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000. Президент США Дональд Трамп объявил о завершении обмена, а президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение 390 украинцев - как военных, так и гражданских.

В субботу, 24 мая, в рамках второго этапа обмена в формате "1000 на 1000" из российского плена вернулись 307 украинских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что всего за два дня удалось освободить 697 защитников, а уже завтра ожидается третий этап.

Среди освобожденных - воины ВСУ, ДШВ, СБС, ВМС, Сил ТрО, пограничники и нацгвардейцы. Впервые удалось освободить пленных из отдельных подразделений и частей. Все освобожденные - мужчины в возрасте от 25 до 61 года, часть имеет ранения или болезни.

Кроме этого, президент Зеленский заявил, что следующие этапы обмена запланированы на выходные. Президент также поблагодарил всех, кто способствует освобождению украинцев.

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Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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