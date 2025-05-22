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Украина передала РФ список на обмен пленными: в ГУР опровергли заявление Пескова

Мария Николишин
22 мая 2025, 18:18
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Подготовка к обмену пленными 1000 на 1000 продолжается.
Украина передала РФ список на обмен пленными: в ГУР опровергли заявление Пескова
Подготовка к обмену пленными / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/Koord_shtab

Кратко:

  • Песков заявил, что РФ готовится к обмену пленными
  • В ГУР сказали, что Украина передала россиянам список на обмен

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к обмену пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 и уже подготовила и передала список имен.

В то же время, Песков добавил, что Украина якобы еще не передавала России список имен.

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Однако, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представитель ГУР Андрей Юсов опроверг это заявление Кремля.

В комментарии РБК-Украина он сообщил, что Украина передала россиянам список на обмен в формате 1000 на 1000.

Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, Украина сделала свою часть подготовительной работы по обмену 1000 на 1000.

"Россия должна была бы ускориться с этим", - подчеркнул он.

Обмен пленными - что известно

Как сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с представителями России в Стамбуле заявил, что делегации договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными 1000 на 1000 человек уже в ближайшее время.

Кроме того, президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными в формате 1000 на 1000. Он подчеркнул, что возвращение людей из плена - главная задача Украины.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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