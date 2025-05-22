"Путин и Трамп – одна команда": эксперт объяснил выигрыш РФ за счет США

Владимир Путин достиг больших успехов за счет позиции Дональда Трампа, считает Марат Гельман.

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Эксперт оценил отношения Дональда Трампа с Владимиром путиным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Важное из заявлений Гельмана:

У Трампа ранее был огромный кредит доверия

Путин и Трамп – это одна команда

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман прокомментировал вопрос о том, почему президент США Дональд Трамп в большей степени ориентирован на определенные договоренности с Россией.

"Похоже, Трамп исчерпал свой ресурс. Чтобы он теперь ни говорил, мы уже не можем относиться к этому серьезно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что ранее у Трампа был огромный кредит доверия, однако "сейчас он именно отдаляет, а не приближает мир".

"Потому что за все время его правления ни одного реального шага для давления на Путина сделано не было. Лишь слова. А Путин за это время покинул изоляцию. И достиг больших успехов как раз-таки, кажется, за счет позиции Трампа", - говорит он.

Собеседник пояснил, что ранее он думал о том, что Трамп неверно оценивает свои возможности и не понимает, что нельзя себя так вести с Путиным.

"Зеленский даже подчеркивал, что очень важно, чтобы Трамп убедился – Путин не хочет мира. Однако сегодня мне все кажется по-другому. Что Путин и Трамп – одна команда", - считает он.

Гельман добавил, что это всем тяжело это признать, однако большое счастье, что власть Трампа в Америке не настолько сильна, как власть Путина в России.

"Надеюсь, Соединенные Штаты все же присоединятся к реальному давлению на Путина, и будут делать это вместе с Европой. А пока Путин с помощью Трампа выиграл время. Вот такой мой вердикт", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Марата Гельмана:

Ранее СМИ указали на тревожные сигналы. Журналисты отмечают, что украинцы и союзники в Европе почувствовали, что их бросили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что разговор Путина и Трампа принесет Украине большие проблемы. Ничто не указывает на то, что Путин готов к прекращению огня. Наоборот, он подготовился к летней наступательной кампании.

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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