Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

Дональд Трамп подчеркнул, что рассматривает разные варианты, включая увеличение поставок вооружения Украине.

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Дональд Трамп рассказал о результатах переговоров с Владимиром Путиным / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Трамп сказал, что, по его мнению, Путин "хочет мира"

Трамп также подчеркнул, что рассматривает разные варианты

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс".

Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной, сообщает Fox News.

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В ответ на вопрос журналистов Трамп сказал, что, по его мнению, Путин "хочет мира" в Украине. На вопрос о доверии к российскому президенту Трамп также дал положительный ответ.

Он добавил, что если не удастся добиться существенного прогресса в украинском вопросе, США могут передать ведущую роль в урегулировании конфликта европейским странам. По мнению Трампа, изначально украинский кризис должен был рассматриваться как зона ответственности Европы, а не США.

При этом Трамп также подчеркнул, что рассматривает разные варианты, включая увеличение поставок вооружения Украине, однако всё же надеется на возможность достижения мирного соглашения.

Он добавил, что у него есть "красная линия", когда он перестанет оказывать давление для прекращения воны, однако отказался озвучить подробности.

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Ранее Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа.

Как сообщал Главред, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

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Що таке Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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