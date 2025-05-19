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Вывода войск не будет: громкое заявление Зеленский после переговоров с Трампом

Алексей Тесля
19 мая 2025, 22:20
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Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.
Зеленский, Трамп
Стали известны детали разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Главное:

  • Украина не согласится на ультиматумы России
  • Статус Украины заложен в ее Конституции
  • Рассматриваются площадки для встречи представителей РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что имел два разговора с американским президентом Дональдом Трампом: первый был до его звонка Путину, второй - после звонка.

Ко второму разговору присоединились президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб, рассказал он в ходе брифинга.

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Украина не будет выводить войска со своих территорий

По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это - моя конституционная обязанность. Это обязанность наших военных - защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас временно оккупированы территории - из-за агрессии такой большой страны. Это понятно. Но никаких ультиматумов, и никто не будет сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома", - подчеркнул Зеленский.

Прямые переговоры Украины и РФ

"Президент Трамп считает, что важнейшими являются прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, которую он продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. Он считает, что российская сторона будет подавать соответствующие сигналы относительно возможного прекращения огня и следующих шагов, которые они видят. Я со своей стороны попросил президента Трампа, что если видение российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели обсудить это и чтобы Соединенные Штаты Америки рассматривали такую ситуацию как нежелание именно российской стороны закончить войну. Поскольку могут быть предложены сложные условия. Но пока это общие вещи, и я поэтому пока говорил о возможности серьезных, сильных санкций", - рассказал Зеленский.

Меморандум между Киевом и Москвой

Глава государства прокомментировал предложение Владимира Путина о заключении меморандума с Украиной.

"В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору. Меморандума, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня", - заявил президент Украины.

Возможность нейтралитета Украины

Отвечая на вопрос о том, готов ли он обсуждать возможность нейтралитета Украины для завершения войны с Россией, Зеленский заявил: "Что касается статуса - у Украины есть статус, он в Конституции. Я уверен, что конституцию Турции вы знаете, если будет время, немного можно почитать и украинскую".

Новая встреча в многостороннем формате

Также Зеленский сообщил, что рассматриваются площадки для следующей встречи между представителями РФ и Украины.

"Мы рассматриваем возможность встречи всех команд еще раз. Хотим, чтобы она состоялась на высоком уровне - Америка, Украина, Россия, европейские страны, а также Великобритания. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии. Мы сейчас анализируем эти три площадки, ведь все три страны, все три места - хорошие варианты", - добавил Зеленский.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа.

Как сообщал Главред, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

Напомним, ранее Вэнс допустил выход США из переговорного процесса. Он предположил, что российский диктатор Владимир Путин, "похоже, не совсем знает, как выйти из войны".

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Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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