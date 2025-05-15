Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с РФ в Стамбуле - кто туда вошел

Зеленский утвердил официальный состав украинской делегации для переговоров с российской стороной в Стамбуле.

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Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с РФ в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Зеленский утвердил делегацию от Украины для переговоров с РФ

Кто туда вошел и какие функции на них возложены

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №306/2025 о создании официальной делегации Украины для участия в переговорах по достижению справедливого и устойчивого мира. Переговоры запланированы на 15-16 мая 2025 года в Стамбуле с участием делегаций Турции, США и представителей Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Главой украинской делегации назначен Министр обороны Рустем Умеров. В состав также вошли представители Министерства иностранных дел, СБУ, разведки, Генерального штаба, ВСУ и Офиса Президента.

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Главе делегации предоставлено право изменять ее состав по согласованию с Президентом и привлекать дополнительных специалистов.

В делегацию войдут:

Умеров Рустем Энверович - Министр обороны Украины, глава делегации

Кислица Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации

Поклад Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации

Луговский Олег Васильевич - первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации

Шевченко Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации

Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации

Дьяков Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации

Маловацкий Алексей Владимирович - начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

Шерихов Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации

Кузьмичев Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации

Бевз Александр Александрович - советник руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.

Кроме того, Указом президента предлагается "утвердить Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 - 16 мая 2025 года (г.Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, секретно)".

Также Зеленский признал недействительным предыдущий указ от 2022 года относительно делегации для переговоров с РФ.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия пытается подать переговоры в Стамбуле как логическое продолжение мирного процесса, который, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, был якобы сорван именно украинской стороной еще три года назад.

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Турции вместе с госсекретарем США Марко Рубио договорились поддержать инициативы по организации прямых мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Впрочем, президент РФ Владимир Путин продолжает избегать личных переговоров с Владимиром Зеленским. Как отмечает The Telegraph, такая встреча могла бы создать образ равноправного диалога, что противоречит кремлёвским пропагандистским нарративам.

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