Трусило во время встречи Зеленского и Эрдогана: в Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллов.

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В Турции произошло землетрясение / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот из видео

Что известно:

В Турции произошло землетрясение

Магнитуда землетрясения была 5,2 баллов

В Турции произошло мощное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы прямо в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский проводил переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Об этом сообщает Анадолу.

Как известно, эпицентр землетрясение было зафиксировано на глубине 18 км. Центр подземных толчков был в 12 км от столицы Турции Анкары - в районе Кулу города Конья.

видео дня

Именно в Анкаре и происходила встреча Зеленского и Эрдошага. Сообщается, что магнитуда этого землетрясения была 5,2 баллов.

Землетрясения в Украине - последние новости

Последний раз Главред писал, что землетрясение в Украине произошло 23 октября 2024 года. Тогда Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области.

Накануне в этом же месяце в Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее, в сентябре 2024 года в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.

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Что такое землетрясение Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

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