Трусило во время встречи Зеленского и Эрдогана: в Турции произошло землетрясение

Что известно:
- В Турции произошло землетрясение
- Магнитуда землетрясения была 5,2 баллов
В Турции произошло мощное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы прямо в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский проводил переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Об этом сообщает Анадолу.
Как известно, эпицентр землетрясение было зафиксировано на глубине 18 км. Центр подземных толчков был в 12 км от столицы Турции Анкары - в районе Кулу города Конья.
Именно в Анкаре и происходила встреча Зеленского и Эрдошага. Сообщается, что магнитуда этого землетрясения была 5,2 баллов.
Землетрясения в Украине - последние новости
Последний раз Главред писал, что землетрясение в Украине произошло 23 октября 2024 года. Тогда Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области.
Накануне в этом же месяце в Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области.
Ранее, в сентябре 2024 года в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.
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Что такое землетрясение
Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.
Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.
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