В Украине произошло ощутимое землетрясение: в каком регионе был эпицентр - детали

Кратко:
- В Черновицкой области зафиксировано землетрясение
- Колебания можно сравнить с движением легкого грузовика
23 октября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области, на глубине 3 км. Об этом сообщили на странице Центра в Facebook.
Землетрясение классифицировано как ощутимое.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера ощущается лишь небольшим количеством людей внутри помещений, а на открытом воздухе - только при благоприятных условиях.
"Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении.
Последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 22 сентября 2024 года с магнитудой 2,4 (по шкале Рихтера).
Что такое землетрясение
Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.
Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако сейчас их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.
Землетрясения в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 сентября в Одессе ощутили сильное землетрясение, подземные толчки также зафиксировали в других частях области. Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии, с эпицентром на глубине 125 метров. Толчки также почувствовали в Молдове.
Ученые предупреждают, что Украина может попасть в зону сейсмологической активности и пережить землетрясение магнитудой до 8 баллов. Сейсмологическая зона Вранча, расположенная в румынских Карпатах, может в ближайшие годы стать источником сильного землетрясения, которое затронет и территорию Украины.
Кроме того, 1 сентября в одном из регионов Украины было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. По оценкам аналитиков, это землетрясение относится к категории слабоощутимых и не представляет угрозы для населения. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
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