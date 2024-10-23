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Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Ангелина Подвысоцкая
23 октября 2024, 22:11
1249
Страна до сих пор находится под влиянием очень сильной и затяжной магнитной бури.
магнитная буря
Украина находится под влиянием магнитной бури / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Через сколько дней закончится магнитная буря
  • Когда Украину атакует новая магнитная буря

Украина находится под атакой сильной магнитной бури. Она очень сильно затянулась. Об этом сообщает meteoagent.

Буря началась еще 14 октября. Её мощность варьировалась от 5-ти до 7-ми баллов. Своего пика она достигла 19 октября и достигла 7-ми баллов. После этого буря держалась три дня на уровне пяти баллов.

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23 октября мощность магнитной бури опустилась до 4-х баллов. Ожидается, что 24 октября она станет 3-балльной, после чего опустится до минимума.

Согласно прогнозу, следующая магнитная буря ворвется в страну лишь 11 ноября.

магнитная буря
Украина находится под влиянием магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С. Сообщается, что 24 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 42 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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