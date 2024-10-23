'Черный день' для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

Коротко:
- ВСУ ликвидировали морпехов 155 бригады РФ
- Морпехи РФ участвовали в казнях украинских военных
Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российских морских пехотинцев на территории Курской области России. Военный эксперт Романа Свитан в эфире 24 канала отметил, что эти российские военные ранее участвовали в казнях украинских бойцов.
Как отметил эксперт, не одна бригада российских морских пехотинцев участвовала в геноцидных действиях, что подтверждается фото- и видеоматериалами.
Он добавил, что эти действия квалифицируются как военные преступления, которые не имеют срока давности.
"Именно эта 155 бригада была замечена в расстрелах и издевательствах над нашими военнопленными. Сейчас у них действительно "черный день"",- рассказал Роман Свитан.
Он добавил, что этот "черный день" останется с ними до конца их существования, и возможности сдаться у них больше нет.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Военные преступления России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, вблизи Селидово в Донецкой области российские военные казнили двух пленных бойцов ВСУ, отметили в Офисе Генерального прокурора.
10 октября российские оккупанты казнили девятерых украинских военных в Курской области, среди которых были операторы дронов. Украинские бойцы столкнулись с российскими военными, когда выходили на свои позиции. Защитники пытались отбиваться, но из-за недостатка боеприпасов были вынуждены сдаться, после чего их казнили. Сообщили в DeepState.
1 октября также появилась информация о возможном убийстве 16 украинских бойцов, захваченных в плен российскими военными. По данным СМИ, украинские военные были убиты в районе населенных пунктов Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе. Офис Генерального прокурора подтвердил это военное преступление.
Другие новости:
- Украину накроет новая магнитная буря: когда ее ждать
- "Украина исчезнет": Лукашенко разразился угрозами о "самом опасном оружии" РФ
- Россия выпустила по Украине рой дронов: под Киевом - взрывы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред