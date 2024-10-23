'Черный день' для России: полковник ВСУ рассказал детали разгрома РФ на Курщине

Украинские десантники ликвидировали бойцов 155 бригады морской пехоты РФ, которые принимали участие в показательных казнях военных Сил обороны Украины.

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ВСУ устроили "горячий прием" российским морпехам на Курщине / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Коротко:

ВСУ ликвидировали морпехов 155 бригады РФ

Морпехи РФ участвовали в казнях украинских военных

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российских морских пехотинцев на территории Курской области России. Военный эксперт Романа Свитан в эфире 24 канала отметил, что эти российские военные ранее участвовали в казнях украинских бойцов.

Как отметил эксперт, не одна бригада российских морских пехотинцев участвовала в геноцидных действиях, что подтверждается фото- и видеоматериалами.

видео дня

Он добавил, что эти действия квалифицируются как военные преступления, которые не имеют срока давности.

"Именно эта 155 бригада была замечена в расстрелах и издевательствах над нашими военнопленными. Сейчас у них действительно "черный день"",- рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что этот "черный день" останется с ними до конца их существования, и возможности сдаться у них больше нет.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, вблизи Селидово в Донецкой области российские военные казнили двух пленных бойцов ВСУ, отметили в Офисе Генерального прокурора.

10 октября российские оккупанты казнили девятерых украинских военных в Курской области, среди которых были операторы дронов. Украинские бойцы столкнулись с российскими военными, когда выходили на свои позиции. Защитники пытались отбиваться, но из-за недостатка боеприпасов были вынуждены сдаться, после чего их казнили. Сообщили в DeepState.

1 октября также появилась информация о возможном убийстве 16 украинских бойцов, захваченных в плен российскими военными. По данным СМИ, украинские военные были убиты в районе населенных пунктов Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе. Офис Генерального прокурора подтвердил это военное преступление.

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