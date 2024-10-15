Месть за казнь пленных: десантники ВСУ ликвидировали солдат "элитной" бригады РФ

В результате атаки ВСУ были уничтожены несколько военных преступников из состава 155-й отдельной бригады РФ.

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Десантники ВСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

В Курской области в результате штурмовых действий бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады были уничтожены несколько военных преступников из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Как говорится в сообщении пресс-службы ДШВ, ранее российских оккупантов уничтожали десантники из 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, а затем маруновые береты из состава 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

"На днях они попробовали на мощь Галицких десантников, но и из этого ничего гарантированно не вышло, кроме потерь для этих чудовищ", - говорится в сообщении. видео дня

В ДШВ добавили, что львовские десантники "стремительной атакой российских позиций уничтожили нескольких негодяев из этой бригады".

Отметим, что ранее неоднократно опявлялась информация о том, что оккупанты из состава 155-й отдельной бригады РФ участвовали в расстрелах безоружных украинских пленных.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

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