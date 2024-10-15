Месть за казнь пленных: десантники ВСУ ликвидировали солдат "элитной" бригады РФ

В Курской области в результате штурмовых действий бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады были уничтожены несколько военных преступников из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Как говорится в сообщении пресс-службы ДШВ, ранее российских оккупантов уничтожали десантники из 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, а затем маруновые береты из состава 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.
"На днях они попробовали на мощь Галицких десантников, но и из этого ничего гарантированно не вышло, кроме потерь для этих чудовищ", - говорится в сообщении.видео дня
В ДШВ добавили, что львовские десантники "стремительной атакой российских позиций уничтожили нескольких негодяев из этой бригады".
Отметим, что ранее неоднократно опявлялась информация о том, что оккупанты из состава 155-й отдельной бригады РФ участвовали в расстрелах безоружных украинских пленных.
Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.
Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.
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