Военное преступление РФ: оккупанты расстреляли пленных украинских десантников

Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

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Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, расстреляв пленных украинских десантников в одном из направлений.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, опубликовав соответствующие кадры.

На нем видно, как оккупанты РФ поставили троих десантников ВСУ на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров.

видео дня

При этом за расстрелом пленных наблюдает человек в форме, стоящий за ними, вероятно, это российский военный, командующий казнью.

"Это видео станет очередным документом на международном трибунале. Видео, снятое дроном, является подтверждением того, что оккупанты просто изверги, не соблюдающие правила и обычаи ведения войны", - добавил Цаплиенко.

В свою очередь, как уточняют в Сети, на видео зафиксировано, как оккупанты расстреляли пленных бойцов 117 ОМБр ВСУ.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ. При этом российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов, когда они без оружия сдались в плен.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

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