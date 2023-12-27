Военное преступление РФ: оккупанты расстреляли пленных украинских десантников

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, расстреляв пленных украинских десантников в одном из направлений.
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, опубликовав соответствующие кадры.
На нем видно, как оккупанты РФ поставили троих десантников ВСУ на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров.
При этом за расстрелом пленных наблюдает человек в форме, стоящий за ними, вероятно, это российский военный, командующий казнью.
"Это видео станет очередным документом на международном трибунале. Видео, снятое дроном, является подтверждением того, что оккупанты просто изверги, не соблюдающие правила и обычаи ведения войны", - добавил Цаплиенко.
В свою очередь, как уточняют в Сети, на видео зафиксировано, как оккупанты расстреляли пленных бойцов 117 ОМБр ВСУ.
Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.
Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.
Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ. При этом российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов, когда они без оружия сдались в плен.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.
СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.
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