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Под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ

Алексей Тесля
2 декабря 2023, 16:20
Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов, когда они без оружия сдались в плен.
Погибшие
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook

В районе Авдеевки российские оккупанты расстреляли двоих бойцов Вооруженных сил Украины, сдавшихся в плен.

Военное преступление россияне совершили недалеко от села Степовое Донецкой области (находится недалеко от Авдеевки). Об этом сообщает ресурс DeepState.

При этом опубликовано видео, на котором зафиксировано, как российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов, когда они без оружия сдались в плен.

видео дня

Отмечается, что оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. При этом бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК. Один из них вышел из укрытия с поднятыми руками и лег на землю.

Добавим, что сразу, когда из укрытия вышел без оружия второй украинский военный, россияне расстреляли в упор двоих безоружных солдат ВСУ.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.

Расстрел россиянами украинских пленных

Ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

Погибший был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

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Авдеевка расстрел ВСУ военнопленные война России и Украины
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