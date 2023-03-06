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Оккупанты расстреляли нашего защитника за слова "Слава Украине": у Зеленского дали жесткий ответ

6 марта 2023, 16:06
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что за каждое такое военное преступление будет расплата.
Убийство украинского защитника
Убийство украинского защитника / скриншот

В Сети появилось страшное видео расстрела украинского военного российскими оккупантами. Армия Путина совершили очередное страшное военное преступление.

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал видео, где российские оккупанты расстреливают украинского защитника, который стоял без оружия.

"Еще одно военное преступление россиян. Украинский военный попало в плен. После того, как он сказал "Слава Украине", россияне выстрелили в него и сняли это на видео", - пишет блогер.

видео дня

На видео отреагировали в Офисе президента.

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее, говорится в сообщении", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак про расстрел военного

Видео расстрела украинского защитника можно посмотреть по ссылке. Строго 21+.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд российскими захватчиками. Так, очередная партия оккупантов была захвачена в плен неподалеку от Кременной в Луганской области. Захватчики заблудились и сами пришли прямо в руки украинских бойцов.

Напомним, в украинский плен попал российский оккупант, который пять раз пытался бежать из армии РФ, но его находили и возвращали обратно. Захватчик остался жив благодаря тому, что сдал оружие и сдался в плен. Россиянина мобилизовали и пытались отправить на "мясо".

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