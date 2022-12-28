"Заблудились и пришли тепленькими": ВСУ существенно пополнили обменный фонд новой партией оккупантов

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд российскими захватчиками. Так, очередная партия оккупантов была захвачена в плен неподалеку от Кременной в Луганской области.
Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram, захватчики заблудились и сами пришли прямо в руки украинских бойцов.
"Оккупанты заблудились и пришли тепленькими прямо в руки наших воинов возле Кременной. Еще и оружие принесли", - говорится в сообщении.
Украинские защитники также показали видео с "уловом". На опубликованных кадрах видно по меньшей мере четырех российских захватчиков, сдавшихся в плен с вооружением и боевой экипировкой.
Как сообщал Главред, ранее ВСУ захватили в плен российского оккупанта, который думал, что воюет с Польшей в Украине. Как оказалось, захватчик не увидел ни одного поляка в Украине и даже не осознает, что Польша находится очень далеко от линии фронта.
Также сообщалось, что в украинский плен попал российский оккупант, который пять раз пытался бежать из армии РФ, но его находили и возвращали обратно. Захватчик остался жив благодаря тому, что сдал оружие и сдался в плен. Россиянина мобилизовали и пытались отправить на "мясо".
Вас может заинтересовать:
- "Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о русском пленении
- Пострадавший в плену морпех передал собранные ему 3 млн грн детям погибших защитников Мариуполя
- На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка