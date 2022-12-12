"Польша с другой стороны, ты в курсе?": ВСУ поймали оккупанта-"охотника на поляков"

Российский оккупант заявил, что воюет с поляками, которы якобы хотят захватить Украину.

Пленный оккупант / скриншот с видео

ВСУ захватили в плен российского оккупанта, который думал, что воюет с Польшей в Украине.

Украинские защитники опубликовали в Сети видео допроса, на котором захватчику рассказали правду.

"Охотника на поляков поймали", - прокомментировали видео его авторы.

На кадрах оккупант, который по мобилизации прибыл на войну против Украины, заявил, что в Украине он воюет с поляками. Они якобы хотят захватить Украину.

Как оказалось, захватчик не увидел ни одного поляка в Украине и даже не осознает, что Польша находится очень далеко от линии фронта.

Ранее сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован оккупант, который добровольцем отправился на войну. Дома его не дождались жена и трое детей. Обстоятельства гибели не раскрываются. Известно, что Владимир Луговин отправился в зону "СВО" в июне, то есть до мобилизации – добровольно.

Напомним, украинские военные ликвидировали на фронте 45-летнего бездетного оккупанта-добровольца Ивана Муханова. У него с женой Екатериной не было детей, и теперь вдова хочет родить от своего покойного мужа при помощи замороженного биоматериала.

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