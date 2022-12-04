ВСУ ликвидировали бездетного оккупанта-добровольца: вдова хочет родить от него после смерти

Ликвидированный оккупант Иван Муханов / Facebook Комахидзе

Украинские военные ликвидировали на фронте 45-летнего бездетного оккупанта-добровольца Ивана Муханова.

Захватчик был родом из города Красноуфимск Свердловской области. Там его и похоронили в субботу, 3 декабря. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе в Facebook.

У него с женой Екатериной не было детей, и теперь вдова хочет родить от своего покойного мужа.

"Дома Ваньку ждала жена Екатерина, детей у пары не было. Перед отправкой на "СВО" он заморозил свой биоматериал (детали взятия и заморозки спермы не описаны). Вдова ликвидированного на спецоперации решила родить от покойного мужа", – пишет Комахидзе.

Оккупант поехал на войну против Украины 18 октября, однако долго на фронте не продержался – 12 ноября его ликвидировали в городе Макеевка Донецкой области.

Захватчик раньше не служил в армии – его не брали, потому что был сиротой. В 2014 году Муханов хотел поехать воевать на Донбасс, а от начала полномасштабной войны против Украины ходил в военкомат, чтобы участвовать в боевых действиях против украинцев. Однако его постоянно не брали.

Ликвидированный оккупант Иван Муханов/ Facebook Комахидзе

Он также писал письмо Рамзану Кадырову, но и тот ему отказал.

Однако Муханов так хотел попасть на фронт и не желал отказываться от своей идеи, что вступил в казачество, от которого его отправили на войну добровольцем. А вернуться домой с фронта живым ему уже было не суждено.

Ликвидированный оккупант Иван Муханов/ Facebook Комахидзе

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали под Херсоном российского оккупанта Александра Артемьева, служившего в "знаменитой" 9-й роте. Захватчик, которому на момент гибели было 56 лет, с 1984 года служил в Афганистане. В августе 2022 года он пошел воевать против украинцев как доброволец.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Алексея Байматова, который любил фотографироваться на фоне чужих могил. В соцсетях удалось найти страницы 29-летнего оккупанта. Содержание аккаунтов четко демонстрирует уголовно-воровской менталитет захватчика.

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