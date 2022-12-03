Любил чужие могилы: ВСУ ликвидировали оккупанта со странными увлечениями

ВСУ ликвидировали оккупанта Алексея Байматова / OSINT Georgia

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Алексея Байматова, который любил фотографироваться на фоне чужих могил.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе в Telegram, некролог о захватчике из Усть-Куломского района Коми появился в российском провинциальном паблике.

Он отметил, что сведений об оккупанте в российских СМИ нет, но в соцсетях удалось найти страницы 29-летнего оккупанта. Как отметил эксперт, содержание аккаунтов четко демонстрирует уголовно-воровской менталитет захватчика.

"На странице его матери Галины Байматовой обнаружена серия фото, на которых Алексей Байматов и его семейство позируют на фоне чужих могил", - рассказал Комахидзе.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Больше новостей о ликвидированных оккупантах: