Ликвидированный оккупант Александр Артемьев/ Facebook Комахидзе

Украинские военные ликвидировали под Херсоном российского оккупанта Александра Артемьева, служившего в "знаменитой" 9-ой роте.

Захватчик, которому на момент гибели было 56 лет, с 1984 года служил в Афганистане. В августе 2022 года он пошел воевать против украинцев как доброволец.

О смерти оккупанта сообщил волонтер, блогер-расследователь Иракли Комахидзе. Гибель Артемьева подтверждается некрологами, которые были обнародованы в российских социальных сетях.

Во время службы в Афганистане незадолго до боя за высоту 3234 у Артемьева закончилась служба и он вернулся домой в Москву.

На войне против Украины захватчик долго не продержался. Его ликвидировали 30 сентября 2022 года вблизи Херсона.

Известно, что в окоп, где находились захватчики, прилетел танковый снаряд. Осколок снаряда попал в спину оккупанта Артемьева, другого российского военного ранило в руку.

В стране-агрессоре России оккупанта после гибели решили наградить "орденом мужества".

Ликвидирован оккупант Александр Артемьев / Facebook Комахидзе

Facebook Комахидзе

Facebook Комахидзе

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ликвидировали дежурного офицера оккупантов – старшего лейтенанта Андрея Видмахова. Старлей Андрей Видмахов был уроженцем Российской глубинки-села Чаплыжное Губкинского района Белгородской области.

Напомним, украинские военные ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов в Токмаке Запорожской области. Алексея Кошеля "накрыла" артиллерия. О том, что Кошеля "задвухсотили", стало известно 30 ноября. Сообщается, что "начальник УВД" напрямую сотрудничал с оккупантами.

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