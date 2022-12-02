Захватчик ранее успел "засветиться" на войне в Афганистане, а в августе 2022 года пошел воевать против украинцев добровольцем.
Украинские военные ликвидировали под Херсоном российского оккупанта Александра Артемьева, служившего в "знаменитой" 9-ой роте.
Захватчик, которому на момент гибели было 56 лет, с 1984 года служил в Афганистане. В августе 2022 года он пошел воевать против украинцев как доброволец.
О смерти оккупанта сообщил волонтер, блогер-расследователь Иракли Комахидзе. Гибель Артемьева подтверждается некрологами, которые были обнародованы в российских социальных сетях.
Во время службы в Афганистане незадолго до боя за высоту 3234 у Артемьева закончилась служба и он вернулся домой в Москву.
На войне против Украины захватчик долго не продержался. Его ликвидировали 30 сентября 2022 года вблизи Херсона.
Известно, что в окоп, где находились захватчики, прилетел танковый снаряд. Осколок снаряда попал в спину оккупанта Артемьева, другого российского военного ранило в руку.
В стране-агрессоре России оккупанта после гибели решили наградить "орденом мужества".
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ ликвидировали дежурного офицера оккупантов – старшего лейтенанта Андрея Видмахова. Старлей Андрей Видмахов был уроженцем Российской глубинки-села Чаплыжное Губкинского района Белгородской области.
Напомним, украинские военные ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов в Токмаке Запорожской области. Алексея Кошеля "накрыла" артиллерия. О том, что Кошеля "задвухсотили", стало известно 30 ноября. Сообщается, что "начальник УВД" напрямую сотрудничал с оккупантами.
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