ВСУ заставили войска РФ уйти в оборону, враг не может перейти в наступление – разведка Британии

Оккупанты отодвигают свои узлы логистики подальше от линии фронта / Коллаж 14 ОМБр Романа Великого, Reuters

Силы обороны Украины наносят удары по складам с вооружениями и логистике оккупантов России. Проблемы захватчиков со снабжением войск и боеприпасами не дают им возможности проводить масштабные наступательные операции. Им приходится обороняться. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что вывод россиянами своих войск с правого берега Днепра в ноябре позволил ВСУ наносить удары по дополнительным узлам вражеской логистики и коммуникациям.

Как полагают разведчики, такая угроза, вероятно, вынудила оккупантов передислоцировать узлы снабжения войск, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше от линии фронта на юге и востоке.

Кроме того, подразделениям логистики РФ придется проводить непростую дополнительную погрузку и разгрузка с железных дорог на автомобильный транспорт. Такой путь логистики станет уязвимым для ударов артиллерией ВСУ во время подвоза оружия к российским передовым позициям обороны.

В Министерстве обороны Британии подчеркнули, что дефицит боеприпасов из-за проблем с логистикой "является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций".

Война России против Украины

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сказал, что директор страны-агрессора России Путин пытается использовать зиму как оружие.

Москва наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре. Однако оккупантам не удастся остановить Украину.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что у сил обороны Украины есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Постепенно освобождаются украинские территории. По словам Гайдая, операция не будет быстрой, так как оккупантам в регионе удалось укрепиться.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что армия Украины работает над освобождением Кинбурнской косы. ВСУ проводят операцию в режиме тишины. Российские захватчики несут потери, но быстро пополняют свои силы.

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