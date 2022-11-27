Путину не удастся победить Украину бомбардировками энергоснабжения зимой – Столтенберг

Москва с большой жестокостью реагирует на поражения войск РФ в боях с ВСУ - Столтенберг / Reuters, УНИАН, скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин не сможет бомбардировками энергетической инфраструктуры зимой остановить Украину. Системы противовоздушной обороны, которые предоставила Германия, помогут защитить украинские дома, школы и больницы от ракет российского агрессора. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает Welt, он сказал о том, что Кремль с большой жестокостью реагирует на поражение своих оккупационных войск на поле боя.

"С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся", - говорит Столтеберг.

Также он высоко оценил предыдущие поставки ФРГ оружия Украине. ПВО должно работать эффективно.

"Решительная поддержка Германии имеет решающее значение. Немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. Поставки оружия из Германии спасают жизни. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Ракетные удары Украины со стороны России

Агрессор РФ 23 ноября нанес массированный ракетный удар по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры. Их было выпущено около 70 штук , 51 из них удалось уничтожить. Киев и большинство украинских регионов на время остались без света и воды.

26 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут нанести новые ракетные удары по Украине.

Он не исключил сценария длительного отключения электроснабжения по всей стране.

"Нужно заранее заготовить в сухом виде продукты на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", - подчеркнул нардеп.

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