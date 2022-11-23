Ракетный удар РФ: в Украине на сутки ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве ввели экстренные отключения / УНИАН

Экстренные отключения электроэнергии в Киеве ввели в среду, 23 ноября, после нового ракетного удара оккупантов РФ по городской инфраструктуре.

Об экстренных отключениях электропитания сообщил СЕО Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Я очень прошу, не обрывайте телефоны колл центров. Спасибо за понимание", — заявил он.

Как уточнили в Укрэнерго, аварийные отключения электричества в Украине планируются в течение суток.

В Киеве прогремели мощные взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны (ISW) допускали, что армия РФ сможет в ближайшее время снова атаковать украинскую критическую инфраструктуру, несмотря на истощение ракетного потенциала.

В ночь на 23 ноября российские оккупанты ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате обстрела погиб младенец, его мама выжила.

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